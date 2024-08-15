明星修身丨毛舜筠用一招提升睡眠質素　毛姐：年紀大冇晒肌肉好易出事

▲ 毛舜筠（毛姐）：「年紀大冇晒肌肉係好易出事！」

毛舜筠（毛姐）出道至今已經逾40年，保養得宜的她堪稱圈中美魔女，毛姐早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」YouTube頻道訪問，毛姐分享睡眠之法，她感恩自己在床上1至2分鐘就可入睡，直言自己睡眠時間太長反而會導致失眠！

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毛舜筠：每天睡8小時是最好

毛姐指自己每天睡8小時是最好，並在近年會服用助眠、有助放鬆的補充品，她也提醒大家在服用前需向醫生查詢。

她指服用補充品後提升了睡眠質素，並說：「有時係未夠攰，你一日裡面成日都坐、冇咩做，未夠攰去瞓得好。」

▲ 毛舜筠（毛姐）早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」訪問分享健康之道。（影片截圖）

毛舜筠：年紀大冇晒肌肉係好易出事

運動同樣有助提升睡眠質素，毛姐特別喜歡落街跑步，並認為上了年紀的人最需要肌力訓練，她說：「兩年前，阿女教我做push-up或者坐無影凳，做幾下就痛幾日。佢話我從來冇做，所以會痛，叫我慢慢做下就得。我都唔係幾聽得入耳，但近呢幾年，我睇到好多人出事，跌倒就bye bye。」

毛姐續說：「我依家見到人好瘦，我會戥佢擔心，因為你冇晒肌肉，年紀大冇晒肌肉係好易出事。」她明白肌力訓練的重要性，由起初抗拒做相關訓練到在兩年間上了200課。

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她強調：「千祈唔好做得快，係最容易傷，你自己喺屋企做冇人教你、提點住你姿勢唔係幾啱，慢就好難會出事。」除要放慢去做外，也需要持之以恆地去做。

毛姐指做了肌力訓練後就不再有駝背的情況，稱：「改善形態後，就令人覺得你唔老，有肌肉去撐返你個身挺直，你咪冇老態囉！」

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