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盛事經濟｜香港單車節10.13舉行　兩賽事路線升級首設西九嘉年華

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 3 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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香港單車節10.13舉行，兩賽事路線升級首設西九嘉年華。（彭大偉攝）

一年一度由旅發局主辦的「新鴻基地產香港單車節」將於10月13日舉行，「50公里組」項目會首次途經沙田嶺隧道，覆蓋「四隧三橋」；「30公里組」路線則延長至32公里，並讓選手首度踩上汀九橋。兩個項目的終點和解散地點，亦分別移師至圓方對開佐敦道天橋和西九文化區。名額共逾6,000個名額，較去年5,200個名額多，周五（16日）起接受網上報名。另旅發局會同時於西九文化區首辦運動嘉年華，盼激發全城運動熱潮。

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每年都廣受歡迎的兩個單車節非競賽項目，路線今年均有變動，其中「50公里組」將橫跨6區，途經戲曲中心、香港故宮文化博物館等著名地標，且首次穿梭沙田嶺隧道，由以往覆蓋「三隧三橋」改行「四隧三橋」。

「30公里組」則升級為「32公里組」，除了繼續途經ICC環球貿易廣場、昂船洲大橋等，健兒亦可首度踩上汀九橋，飽覽香港獨特天際線。兩個項目的終點亦移師至圓方對開佐敦道天橋，解散地點為西九文化區。

另外，「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）-新鴻基地產男子公開組及女子公開組」沿尖沙咀梳士巴利道及紅磡繞道，以繞圈方式進行，約200名大灣區單車好手將在鬧市破風；沿途更增設多個打氣區，讓市民近距離感受單車疾馳快感。「家庭單車樂」歡迎300名6歲或以上小朋友與家長，在約1公里路線享受踩單車樂趣；「總裁慈善及名人單車遊」亦會再回歸。

各項賽事周五（16日）上午10時起接受網上報名，報名費每人100至600元不等（見表）；單車技術評核9月舉行。

賽事路線詳情：

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值得留意的是，旅發局今年還將於西九文化區竹翠公園首辦運動嘉年華，設4大特點，除了有大型打卡點、單車主題市集攤位、運動工作坊等，亦有本地特色餐飲助補充能量，單車選手更可免費參與瑜伽工作坊。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文指，每年都有很多朋友希望參加單車節，但「50公里組」和「32公里組」的路線在過往數年都維持相約，故今年在情況許可下加入更多新元素，盼為選手提供不同體驗，同時吸引市民和旅客，令單車節變得更與眾同樂，期望整個活動有逾3.6萬人參與。

他續指，「50公里組」和「32公里組」今年分別有約4,200個和約2,000個名額，分別較去年增約1,000和約300個。若報名人數超出預期，將設候補方案。

針對去年單車節男子公路繞圈賽發生連環相撞事故，陳俊文稱，大會將作出多項防範措施，包括事先聯同單車總會及廣東省自行車協會視察賽道；亦會在賽前為選手安排簡報及賽道試踩；並加強與警方聯繫。

因應活動進行，10月13日凌晨1時起，活動路線途經範圍將實施分階段封路安排。

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記者：梁薾心

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