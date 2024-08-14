東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千 《東張西望》追蹤終真相大白

▲ 港媽託女兒存款3萬變3千 ，《東張西望》追蹤終真相大白。

【東張西望/李旻芳/存款/存款機/報東張/銀行】TVB節目《東張西望》上月報導了一對母親陳女士托女兒存款3萬元事件，女兒當時使用沙田一部存款機存款3萬元，入數紙顯示共入了60張500元港幣，總數共3萬元，事後母親在網上翻查戶口時，卻發現只存入了3千港元，母親遂打電話去銀行查詢及報警求助，但仍不得要領。事件昨日(13日)在《東張》預告中有新進展，主持李旻芳到涉事存款機進行多次實測，列印出來的入數紙與女兒給媽媽看的入數紙有出入，今日(14日)李旻芳打電話給當事人，終真相大白！

《東張西望 》團隊因應事件向警方查詢，警方回覆《東張西望》時表示，接到一名二十多歲的女子自首，承認曾使用行動應用程式修改金額存款單，註明港幣3,000元至港幣30,000元，並透過WhatsApp發送偽造單據向母親延遲還款。

《東張西望》再致電涉事的陳女士，陳女士則以患腸胃炎入院檢查推搪，至於陳女士的女兒則聯絡不上。

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事發今年7月頭，陳女士向《東張西望》表示，她透過女兒將3萬元存入銀行信用卡戶口，但後來發現交易紀錄僅顯示3,000元。「被銀行呃咗$27,000」的指控隨即引發網絡熱議，有人質疑是銀行的失誤，也有人懷疑是陳女士的女兒有所隱瞞。陳女士對此耿耿於懷，經常失眠，嘗試找銀行欲觀看當時的CCTV，但銀行拒絕，她遂報警求助，警員稱因不涉及刑事，所以無權翻查銀行的CCTV。

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東張西望︱事主女兒入款後把正本入數紙掉棄

事主女兒則堅稱，自己存款3萬元，不過入款後把正本入數紙掉棄，只是拍下照片給媽媽作紀錄。另一邊廂，銀行回應確認當時只有3千元被存入，銀行回應使得事件更加撲朔迷離，形成「羅生門」般的局面。

東張西望︱李旻芳實測涉事櫃員機

事件相隔幾星期，節目主持李旻芳親自前往該涉事櫃員機實測，她同樣存入3萬元，反複試驗多次都沒有問題，及後她對比自己得出的入數紙與事主女兒提供的入數紙電子版本，發現兩者排版上存在差異。

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