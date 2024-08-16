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天氣熱會削弱免疫力？ 補充全面均衡營養擺脫易病體質

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發布時間： 5 小時前

最後更新： 5 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本港氣溫日日「爆標」，在酷熱天氣下，除了又熱又焗很難耐外，早前更有研究指出，在高溫下容易削弱人體的免疫力*！想提昇免疫力，除了改善日常生活習慣，亦可以從飲食入手，補充全面均衡營養，提高免疫力，建立「不易病體質」。但香港人生活忙碌，經常吃外賣，導致營養失衡，不少人會選擇服用一大堆營養補充劑彌補不足，然而除了專業人士外，一般大眾未必清楚自己的營養需要，單憑感覺服食，有機會「補錯」、「補唔夠」，所以最好選擇一款能補充「全面」、「均衡」營養的產品。

補充全面均衡營養　長遠提升免疫力

美國心臟協會今年3月在芝加哥發布的研究報告指出，氣溫每升攝氏2至3度的環境下，人類免疫系統會受高溫影響而削弱*。由於人體在高溫環境下無法散熱，加上喝水量較少，容易造成免疫力下降，增加感染的機會。因此，建議在炎熱天氣下大家多留在室內減少曝曬，同時穿着輕便透氣的衣服，補充水分。

人體在高溫環境下無法散熱，加上喝水量較少，容易造成免疫力下降，增加感染的機會。

除此之外，想長遠地提升自身免疫力，建議從飲食入手，補充全面均衡營養。多攝取以下營養素有助提升免疫力：

優質蛋白質：製造抗體、免疫細胞
維他命A及維他命D：調節免疫系統
維他命C、E及硒：保護細胞組織，減少自由基嘅破壞

然後，單靠日常飲食很難攝取到全面均衡營養。有研究發現一些重要營養例如鐵質、鈣質、鉀質、維他命D，都是香港大部分成年人飲食缺乏的重要營養素¹⁻³。這些營養素與個人精力狀態、心血管、骨質及肌肉狀態息息相關，補不夠隨時陷入健康危機。

研究發現香港大部分成年人飲食缺乏重要營養素。

營養補充劑要「識揀」 小心補錯補過龍

因此，不少人選擇營養補充劑改善營養不均的情況。可是除了專業人士外，一般大眾未必清楚自己的營養需要，單憑感覺服食，有機會出現「補錯」、「補唔夠」的情況。

在補充營養方面並非補得愈多愈好，應該要剛剛好！人體每日對每種營養需求皆有上限，過多亦會構成健康風險，例如維他命E的產品若過量服用，可能減低血凝固，有凝血問題或服用薄血藥人士要小心留意⁴；而長期過量服用維他命D補充劑則容易令腎臟和心臟受損⁴。

人體每日對每種營養需求皆有上限，過多亦會構成健康風險，勿胡亂「進補」。

消費者千萬別低估亂食補充劑的危險性！因此要獲得長遠健康，在選擇營養補充品，就留意補充品的營養「種類」、「分量」是否計算得好，才是最佳的健康選擇。

營養種類及分量宜恰當  全面提升身體機能

人體每日所需的營養素分為宏量營養素及微量營養素。宏量營養素是指碳水化合物、脂肪和蛋白質，這些食物為維持身體正常運作提供能量。 宏量營養素是人體需要大量攝取的營養，而微量營養素則指維他命及礦物質。因此，要攝取全面均衡營養，就要確保每天攝取足夠且合適比例的各種營養素，以滿足身體的需求，保持健康並預防疾病。

想補得精明，每日2杯雅培低糖Ensure®就可以輕鬆滿足到！有齊人體每日所需16種營養素+，包括優質蛋白質、多種維他命和礦物質，營養種類及分量比例都計算到剛剛好，營養組合更符合世衛組織飲食建議**，日日飲用2杯，有助補充成年人日常飲食營養的不足，2星期提昇體力^

相比起一般鮮奶，雅培低糖Ensure®營養更全面***，可以取代日常早餐或下午茶，空肚飲用都可以獲得飽肚感。雅培低糖Ensure®每杯只有230毫升卡路里，糖分更低至1.75g/100毫升#，乳糖不耐或麩質不耐人士亦可飲用！

雅培低糖Ensure®護心撐免疫　登記免費試飲及$100優惠劵

另外，雅培低糖Ensure®含11種護心營養組合^^，及奧米加3（0.07克/100毫升），零反式脂肪及零膽固醇，符合美國心臟協會建議。同時，含多種營養素支持免疫系統健康，如優質蛋白質有助製造抗體、免疫細胞；維他命C、E及硒保護細胞組織，減少自由基嘅破壞。每日2杯，護心撐免疫力！

現凡登記雅培Ensure®，即可免費索取試飲裝及$100優惠劵，立即行動吧：https://bit.ly/3AgLHC4 

*American Heart Association's Epidemiology and Prevention. Lifestyle and Cardiometabolic Scientific Sessions 2024, March 18- 21. Accessed at https://newsroom.heart.org/news/heat-exposure-may-increase-inflammation-and-impair-the-immune-system
^ 在美國一項調查中，訪問了321名50至80歲獨立生活的成年人，並自我評估缺乏精力及食慾。每日飲用1-2杯加營素®，調查受訪者自覺在精力，體力及活力上有改善。
^^包括維他命B6、維他命B12、維他命C、維他命D、維他命E、鈣、硒、鉻、不含反式脂肪、不含膽固醇和低飽和脂肪酸
**Interim Summary of Conclusions and Dietary Recommendations on Total Fat & Fatty Acids, Joint FAO/WHO Expert Consultation on Fats and Fatty Acids in Human Nutrition, 10-14 November 2008, WHO, Geneva
+ 雅培低糖Ensure含16種營養素完整組合，包括蛋白質，鈣，維他命A，維他命C，維他命D，維他命E，維他命B1，維他命B2，維他命B6，維他命B12，鉬，鉻，錳，硒，泛酸和生物素
***根據香港食安中心營養資料（選擇「奶類及其製品」>「奶類」>「牛乳(均值)」），一般鮮奶只得11種營養素，而雅培低糖加營素®含有16種營養素。
#每100毫升雅培低糖加營素®含1.75克糖分
1 (食物安全中心，2014)  香港首個總膳食研究第九號報告中的礦物質研究.
2 Yokoi, K., & Konomi, A. (2017). Iron deficiency without anaemia is a potential cause of fatigue: Meta-analyses of randomised controlled trials and cross-sectional studies. British Journal of Nutrition, 117(10), 1422-1431. doi:10.1017/S0007114517001349
3 Raymond et al. Optimal vitamin D status and its relationship with bone and mineral metabolism in Hong Kong Chinese, Bone, Volume 97, 2017, Pags 293-298.
4 消費者委員會：維他命補充劑篇

（特約）

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