醫療券｜3間民營機構今開通醫療券大灣區試點計劃　醫衛局官員北上視察

▲ 政府官員與使用內地醫療券服務的使用者交流。(醫務衛生局FB)

深圳3間綜合醫療或牙科服務機構今日起接受合資格香港長者使用醫療券，包括和睦家醫院、愛康健口腔醫院及紫荊口腔門診，首日就有市民北上求診。



醫衛局副秘書長李力綱今日(14日)到訪三間機構視察。他表示，目前開通至大灣區九個服務點可以使用。他指，醫務衛生局做了大量前期工作，包括人員培訓、系統對接、以及服務流程管理等，亦可完成醫健通的管理。

李力綱表示，今日走訪三個服務點之前，不少長者已「先行一步」到訪，長者均表示服務便利、以及能夠提供選擇，當中由預約、登記、就診、輪候及配藥均順暢，形容今次計劃是很大突破，希望計劃可以為長者提供更大靈活性，於大灣區做好健康管理。

他強調內地的監管嚴格，其中內地有非恆常檢查，認為應對內地監管有信心。他亦表示，今次醫療券大灣區先導計劃，牽涉香港的公帑，強調政府於監管及督導工作責無旁貸，如有濫用、虛報、或醫療事故會作出跟進。

他表示，三間試點亦有完善通報機制，而兩地政府部門有緊密的協調及溝通機制，「大家都好緊張計劃，如衛生署接收投訴關乎內地醫療水平行為，會轉介內地當局，內地當局亦表示會嚴肅跟進。」

至於早前有內地非醫療券試點機構，於本港推銷不符事實的醫療券有關廣告。李力綱表示，會交由兩地執法機構跟進。至於與政府合作的機構，於宣傳上亦需符合兩地的法規。