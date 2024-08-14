澳州研究｜2050年全球男性癌症死亡率激增93%　這個年齡層最高危1種癌症致死率最高

【澳州研究／癌症／患病率／死亡率／前列腺癌／間皮瘤／肺癌／防癌食物/年齡層/高危】據世界衛生組織（WHO）2024年數據，2022年全球患癌新症數字約有2000萬人，死亡人數約1000萬；據香港癌症資料統計中心報告指出，2021年錄得癌症新症有38,462宗，死亡個案有15,108宗。最近有研究指出，男性罹患癌症和死亡率在2050年將會大幅增加，患病率會大增84%，死亡率甚至會大增93%。

最新影片：

2050年全球男性癌症死亡率激增93%

綜合外媒報道，澳州多名大學教授及癌症專家組織了一個研究團隊，針對未來癌症患病率及死亡率進行研究及預測，並於周一（12日）在學術期刊《Cancer》發表最新研究結果。該項分析了185個國家及地區於2022年的30種癌症病例和死亡人數，並對未來28年（2022至2055年）進行預測。結果顯示，男性罹癌數量將從2022年的1030萬例，激增至2050年的1900萬例，增幅高達84%。

研究團隊發現，全球男性癌症患病率會從2022年的1,030萬人增加至2050年的1,900萬人，增幅約84%；而死亡人數會從540萬人，攀升至1050萬人，增幅高達93%，當中65歲以上男性的死亡人數會激增117%。

1種癌症致死率最高

研究團隊指出，在收入和預期壽命較低的國家中，男性癌症死亡人數的增幅會最為明顯，

非洲和東地中海地區在2022至2050年間，癌症新發病例和死亡人數將增加2.5倍，而歐洲地區的增幅預計僅為一半。

研究團隊補充指，過往已有研究顯示，現時全球男性癌症患病率比女性高19%、死亡率高43%；而是次研究發現，而吸煙及飲酒習慣是男性罹癌的主要因素，其次是有較高人數會在職場上接觸到致癌物質（如石棉或工業毒素），此外亦包括「人口老化」和「肥胖」兩種因素；值得留意的是，研究團隊亦從分析數據中注意到，普遍男性對參與癌症篩檢計畫的意願較低，相信會因而延誤就醫，從而提升罹癌機會。

研究團隊預測，2050年全球男性最為盛行的癌症及其死亡人數增加最多的癌症為前列腺癌（Prostate cancer），預計病例會增加50.4%，死亡率增加52.3%；而預計患病人數增加最多的癌症為間皮瘤（mesothelioma），在老年人人數將增幅最大，為139.8%，預測病例數增加至約144萬人 。至於2050年最常見及最致命的癌症類型，研究團隊認為仍然會是肺癌。

同場加映：

致癌習慣丨上班族常見「1習慣」患癌風險激增 醫生揭10大致癌習慣排名

12種防癌食物

台灣營養師程涵宇曾介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患上不同癌症的風險。其中1類水果更是可減低患上4種癌症的風險，每周攝取至少3份，可降低患上胃癌風險達28%。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5