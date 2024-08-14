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中年好聲音3丨樂隊Ever主音帶愛女遺物參賽　何家豪整喊肥媽：支結他係佢嘅生日禮物

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

前男團Ever主音帶住愛女遺物出戰！

《中年好聲音3》日前連續兩天舉行香港區海選招募，吸引逾千人面試，如過往一樣不乏前歌手來面試，當中包括可嵐、前Square成員趙浚承、前《亞洲星光大道4跳舞吧》季軍李創偉以及前樂隊Ever主音何家豪，當中既然有洋蔥位呢！

何家豪的愛女早前因病離世，面試當天他以女兒的遺物結他自彈自唱《擁抱這分鐘》，評判肥媽Maria Cordero以及周國豐被打動至落淚。

中年好聲音3丨宅男女神海兒驚喜現身做評審　Hedy倫敦皇家音樂學院碩士畢業

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8歲愛女急病離世

他表示：「大約3個月前，我屋企發生咗唔開心嘅事，我8歲囡囡因為急病突然間離開咗我哋，呢支結他係我1月送畀佢嘅生日禮物，佢係好鍾意音樂同唱歌嘅小妹妹...佢好希望拎住呢支結他上台表演，可惜完成唔到呢件事。」

演唱完畢，何家豪稱相信女兒在天上也會聽見，但他希望以「桃爸」名字出賽，保持跟女兒的聯繫。

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其後何家豪接受娛樂新聞台訪問，他說：「如果佢(指女兒)在遠處看到的話，相信佢雙眼都會發光，(若入圍，希望有囡囡帶領下完成比賽？)，係啦，希望可以用呢支結他去演繹！」

另外，可嵐之前兩年抱兩，所以錯失了兩屆機會，今年終於來報名參加，至於趙浚承就受到龍婷、鄭梓浩鼓勵而參賽。

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