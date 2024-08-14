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香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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《2024香港小姐競選》15強佳麗之一的梁嘉莹，被封「翻版鍾麗淇」。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐/梁嘉莹】TVB年度盛事《2024香港小姐競選》決賽將於下月15日舉行，今屆15強佳麗質素平均，當中被外界視為三甲大熱人選的22歲梁嘉莹（Emily），憑其健康膚色以及燦爛笑容，更有「翻版鍾麗淇」之稱。

而且，梁嘉莹也是由觀眾投票「誰是入圍者」獲最多票5強之一。

香港小姐2024丨15強佳麗拍官方宣傳片　著高貴晚裝晒美好身段

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香港小姐2024丨被指家底豐厚？

另外，從梁嘉莹的社交網可見她經常周遊列國，難怪被網民指其家底豐厚。

她曾受訪表示對現在擁有的一切感到滿足，會珍惜每一日，不會去和其他人對比。

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香港小姐2024丨梁嘉莹表現自信 

在加拿大溫哥華長大的Emily，於美國紐約帕森斯設計學院畢業，並將於下學期入讀香港大學的市場學碩士課程。

她在最初的自我介紹短片中，表現自信，被問到以一到三個字形容自己時，她分別用了「Pretty、Cute & Beautiful、Very Beautiful Woman」介紹自己。

當被問到為何想參賽時，Emily就指很喜歡挑戰自己，想籍着參選港姐認識更多新朋友，亦希望未來能夠代表香港。

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