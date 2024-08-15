身高困擾｜花逾10萬「斷骨增高」 身高1.64米自卑男下場超悲慘

▲ 29歲男1.64米高感自卑，花逾10萬「斷骨增高」下場超悲慘。

【斷骨增高／肢體延長術／身高困擾／傷殘／慢性骨髓炎／長短腳】不少人都渴望擁有理想的身高。不過，河南新鄉一名29歲男子，因對自己的身高感到自卑，遂花10多萬進行「斷骨增高」手術，結果不但沒有達到理想身高，還導致終身傷殘。

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斷骨增高導致終身傷殘

據内地媒體《都市報道》報道，河南新鄉29歲的小安（化名）身高1.64米，一直因為自己身高而感到自卑的他，近日偶然看到有關「斷骨增高」的消息，於是花了10多萬元人民幣，在一間公立醫院進行了增高手術。

未料，手術後小安不僅未能得到滿意的身高，只做了4、5厘米，還落下了長短腿等各種毛病，其右腿比左腿大概短了1.5厘米，且滿腿都是傷疤，連骨頭都沒長好，小腿中間還是軟的。

沒有一天不後悔的。也沒有長高幾厘米，還成了殘疾。

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花60萬元斷骨增高落下終身疾病

除了小安，近年來亦有不少人都因不滿自己的身高而選擇斷骨增高，來自江蘇的女子小西（化名），同樣因此花費近60萬元人民幣，前往土耳其進行斷骨增高手術，增高了13厘米。

不過，手術後小西仍開心不起來，由於做了斷骨增高手術，她的腿上滿是傷疤，慢性骨髓炎等疾病也隨之而來，且無法醫治。現在的小西不能跑、不能跳，走路走一會兒都覺得呼吸困難，她直言：

感覺人生被毀了，如果有變矮的手術我願意馬上做。

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斷骨增高手術風險極高

據了解，醫學上確有存在「斷骨增高手術」，它又稱為「肢體延長術」。顧名思義，是手術將腿骨斷開分離並固定後，通過不斷拉伸金屬固定裝置，利用肢體組織能夠在外力刺激下逐漸再生重建的原理，來填補骨骼空缺，完成「牽拉-骨再生-骨延長」的循環，最終實現延長肢體長度或改善骨骼畸形的目的。

不過，「斷骨增高」手術風險極高，手術實施過程可能造成腿部的神經血管損傷、皮膚軟組織感染及壞死等，患者還可能遭遇骨不癒合或骨髓炎等併發症，嚴重的可造成肢體終身殘疾，給患者的身體及心理均造成沉重打擊。

早在2006年，國家原衛生部就下發了《關於對「肢體延長術」實施嚴格管理的通知》，明確規定內地實施該技術的適應症為先天畸形、外傷、腫瘤、感染等原因所致的骨缺損或肢體不等長，以及因疾病引起的肢體畸形，並嚴禁用於醫療美容項目，意味「斷骨增高」屬違法行為。

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