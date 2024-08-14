印傭索償｜印傭指控僱主性騷擾案續　原告指不涉刑事不等同無性騷擾

▲ 印傭指遭男僱主性騷擾入稟要求索償，押後明年2月判決。資料圖片

印傭於入職後1個月內疑遭六旬男僱主多次要求性交，沐浴後被嗅頭髮等，印傭早前由平機會代表入稟區域法院，指控男傭主涉違反《性別歧視條例》及索償，案件今（14日）於區域法院進行結案陳詞。男僱主指出，警方考慮事主偷錄的錄音後未有起訴。原告方則指，民事與刑事案件門檻不同，即使男僱主未有干犯刑事案件，這不等於他未有干犯民事案件中的性騷擾；暫委法官押後至2025年2月14日頒下判詞。

原告為印尼外傭；答辯人林銳生，沒有律師代表。林結案陳詞時指，警方考慮事主偷錄的錄音後未有起訴，反映錄音的男聲並非他本人，以及警方並不相信錄音內容。林又指，警方經認真考慮後，亦認為案中證據不足。

原告方陳詞則指，案發時林年約64歲，原告曾明確說出林對她作出不受歡迎的性要求，原告亦曾警告林不可以這樣做，如偷中錄音顯示，原告曾稱「唔可以咁講㗎先生」，以及「我有老公」等。

原告方續指，原告因林的性要求及不能離開工作間而受影響，原告在工作時偷偷錄音，林亦曾於誓章中承認錄音內的男聲是他本人，至審訊時才全盤否認。

原告方指，林不斷作出迴避，並解釋沒有作性騷擾行為。原告方又指，林作供曾提及自己並非年青人，沒有性衝動，惟這與林早前提及會到荃灣尋找性服務的說法相違背，而且錄音內容亦顯示林有許多性要求。

原告方又指，警方收到原告投訴後，因證據不足而未有起訴林，原告方認為民事與刑事案件的門檻不同，即使林未有干犯刑事案件，這不等於林沒有干犯民事案件中的性騷擾。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】