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郭富城演唱會丨暌違8年再登紅館　舞台王者Aaron：還有很多夢想

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》

郭富城（Aaron）一連13場《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》在昨日（8月13日）在紅館開鑼。今次演唱既是舞台王者郭富城闊別紅館舞台8年，第9個紅館大型演唱會，同時亦是他踏足紅館第30年的大日子。

演唱會昨日首演，全場坐無虛席。城城以一身立體花塑舞衣型格登場演唱《EXIT》，現場仃立巨型巨幕，氣勢不凡而城城站立於一座精心打造的「魔幻方塊凱旋門」的圓眼位出場，彷如一個點題式的魔幻出口（Exit），帶領眾舞者起舞。

而魔幻凱旋門之開合再配合多重視覺特效，令舞台多方移合，展示不同的場景予城城表演。

星二代丨郭富城細女單手打出側手翻騷身手　方媛露美腿外表如少女

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憑歌作畫和歌迷分享

今次城城也驚喜地把他近年的畫畫愛好搬上舞台，即場憑歌作畫，和歌迷分享，希望13場後，可以完成13幅作品。此外，他演繹《無忌》時出現巨型立體Al Aaron派心心手勢，現場觀眾也大呼有趣，尖叫連連。

演唱會重中之重首選於巨形屏幕化作龐大城門打開，展示另一堡壘場景，城城坐著皇帝椅出場，演繹歌劇式的《國王的新歌》，聯同20位舞者如在積木堡壘遊樂場起舞，之後再以卡邦式形態表演《失憶諒解備忘錄》，還加插一段踢躂舞，型格非常。

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城城即場教跳舞

至於經典的《神經》及《一變傾城》由Kinjaz新編，更有一種柔美的動感，觀眾均報以熱烈掌聲。

城城一早說好為紀念踏入紅館30週年，為歌迷作了一曲《您》，感激歌迷一直堅心支持，現場更以翼的形式升出30幅《您》字，每幅代表一年，非常有心思，城城是夜首唱《您》時也有些感觸，但是也強忍着沒有哭出來，只是用最大的誠意唱，歌迷非常受落，掌聲雷動。

演唱會壓軸以一曲開心調子《想見便遇見》教大家跳舞，在開心的節奏下完成城城第9個紅館的首演。他於演唱會中表示：「謝謝歌迷30年來一直的支持，我熱愛工作、熱愛舞台，當下沒有想過退休！因為自己還有很多夢想要實現，相信歌迷會一直支持自己！」

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