星二代尖子｜林盛斌三女被封「小周迅」　未夠10歲奪鋼琴竪琴比賽雙料冠軍

▲ 林盛斌三女被封「小周迅」，未夠10歲奪鋼琴竪琴比賽雙料冠軍。

【星二代/林盛斌/黃乙頤/林盛斌女兒/Bob女兒/育兒心得/小周迅】香港小朋友的確能文能武，十項全能。林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚16年育有4子女，他們每個均有其獨特個性與藝術天份。最近Pearl在社交平台感動分享三女兒獲奬，並在公開賽獲鋼琴及竪琴雙料冠軍，機兒在媽媽的悉心栽培下，幼苗終能茁壯成長。

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Bob林盛斌女兒｜不負媽媽寄望

44歲林盛斌（Bob）與太太黃乙頤（Pearl）結婚16年育有4子女，包括15歲大女林霏兒、12歲二女林熹兒、9歲三女林機兒及6歲細仔林道申（Jaye）。太太Pearl除了陪伴子女讀書，亦會在生活細節中發掘小朋友的喜好，從而培養孩子的不同興趣。

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Pearl回應TOPick查詢時分享三女機兒在比利時參賽獲奬，她同時參加鋼琴及豎琴組獲雙料冠軍，整體就得到這個International Young Talent Music，而豎琴比賽的片段將會在紐約Times Square公開播放。

Pearl稱三女機兒未夠10歲，一年內被媽媽催谷去比賽跟表演無限輪迴，今次更參加兩種樂器（鋼琴及竪琴），「人家小朋友練習一個鐘，機兒就要兩個鐘（兩種樂器），但最終都沒有令媽媽失望，而且更順利完成，還獲雙料冠軍。」另一相片中，可看見機兒手執100歐元獎金，難怪一眾好友胡杏兒、楊潮凱、謝安琪紛紛留言祝賀，讚機兒叻女！

Bob林盛斌女兒｜典型處女座慢熱個性

Pearl坦言4個子女中，每次接觸新事物的時候，機兒需要適應的時間較長。但這不代表她較蠢，或者能力特別差，而機兒只是一個慢熱的小朋友，而且非常之實際，每件事情都要盤算清楚利與弊才會實行（典型處女座性格）。所以Pearl特別有一句說話對機兒說得最多：

一定要自己嘗試，而且懂得自己面對，人生冇其他人會為你負責，只有自己係最可靠！

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Bob林盛斌女兒｜獎項是其次 培養廣闊視野才是重點

Pearl也分享了機兒最近勝出CTW國際青少年兒童繪畫書法比賽，該比賽累計參賽者達數千人，分別來自日本、中國內地、港澳台及其他國家地區。參賽者由學齡前兒童至大學生不等，橫跨多個年齡層。最終只有150人的作品能公開展出，可謂競爭相當激烈。Pearl坦言今次帶小朋友出外比賽，目的不是獎項，獎項是額外的獎勵，最重要是培養她們廣闊的世界觀，正確的價值觀及未來規劃的重要性。

比賽一定有贏有輸，這個是常理，能否從中學習才是最重要的。

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