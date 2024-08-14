億萬遺產｜億萬富豪娶妻2個月驟逝　商業帝國「唯一繼承人」曝光　

【億萬富豪／奧地利／Richard Lugner／遺產】奧地利億萬富豪Richard Lugner日前（12日）在家中離世，享年91歲。其妻子其後在社交平台發文悼念丈夫，亦遵從丈夫遺囑，順理成章成為其商業帝國的唯一繼承人。

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綜合外媒報道，奧地利億萬富豪Richard Lugner於周一（12日）在其維也納德布靈豪宅離世，享年91歲。當地時間早上，其42歲妻子Simone Reilaender清晨起床發現丈夫倒臥在家中昏迷不醒，遂報警將他送院。救護人員到場急救，惟最後仍回天乏術。

屢傳心臟有事入院 1個月前已安排身後事

據了解，Richard Lugner逝世前一直受健康問題困擾，屢次入院治療。直到今年6月，他因為嚴重背痛而送院，據稱當時Richard Lugner未有正視問題，認為僅是踩單車用力過猛所致。一個月後，他因為心臟瓣膜破裂而再次入院。當時醫生告知他二尖心瓣閉合不全，導致心臟有血液滲漏的問題。故此，Richard Lugner公佈自己已經交代好身後事，包括葬禮安排和預訂墓碑，

我想把一切都安排好，讓我的繼承人知道該怎麼為我處理後事。

同時，他亦宣布將他的商業帝國交由第6任新婚妻子Simone Reilaender掌管，包括位於維也納的購物中心Lugner City，亦明言她將會是唯一的繼承人。

新婚2個月 曾揚言「最後一次婚姻」

奧地利億萬富豪Richard Lugner與第6任新婚妻子Simone Reilaender在今年6月1日在維也納舉行證婚儀式，並原定將於10月在教堂舉行婚禮。他亦對外公佈「這將是他最後一次婚姻」。

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妻子：你是我一生的夢想

Richard Lugner離世後，Simone Reilaender在同日與社交平台Instagram發文悼念丈夫，

Richard Lugner的奢華生活方式揚名國際，曾高調與名媛、奧斯卡影后等人約會，2次參與奧地利總統競選。他一生有多次婚姻，並育有4名孩子。

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