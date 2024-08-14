法證先鋒VI劇透丨第4集劇情預告　名模娜娜心絞痛幸遇星柏幫忙

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第3集劇集講到浩然其後發現偉斌受傷，倒臥地上……

第4集 （15/8）

名模苗娜娜心絞痛，卻找不到所需的藥物，求助無援，幸而遇上鄰居余星柏。

星柏幫她買到特定的藥，娜娜着星柏為她保守秘密。

吳書婷偕兒子喬曉明搬到井浩然家暫住，浩然悉心照顧二人。

一個沙井傳出惡臭，星柏等人到場調查，發現沙井內有屍體！

沙井證實無沼氣後，星柏下屬方凱欣與法醫范佩清穿上保護衣，在消防員協助下游繩落井查看，發現沙井淤泥上倒插著一具頭下腳上的屍體。

另一方面，佩清在公園跑步時，再次遇上冼陽……

最新影片推介：袁偉豪專訪

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