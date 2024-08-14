提防詐騙｜騙徒冒認李慧琼試圖「電騙」吳傑莊　借戶口轉錢

▲ 吳傑莊收到冒認李慧琼的詐騙訊息。(吳傑莊fb圖片)

騙徒常常假冒知名人士，試圖進行「電騙」，一直推廣防騙的選委界立法會議員吳傑莊近日收到冒認全國人大常委李慧琼的詐騙訊息，不過吳傑莊沒有上當。

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吳傑莊今日在社交媒體公開詐騙訊息，騙徒是用李慧琼的圖片作頭像，先是說是私下工作號碼，之後說最近會議多，又說下午還有重要會議，很快便「入正題」，聲稱有親戚問她借錢，但現時不方便直接轉賬，希望先將錢轉給吳傑莊，吳傑莊再將錢轉給騙徒的親戚，要求吳先提供銀行卡號碼，再代為轉賬。

吳傑莊說，已立即通知李慧琼，呼籲大家小心詐騙集團。李慧琼指，發現坊間有部分不明電話號碼惡意冒充她，並於whatsapp向不同人士發出欺詐訊息。

早前網傳一段短信，有騙徒假冒張家朗，向市民「借錢」6,000元，聲稱日後歸還兼獲金牌獎金分成。

警隊公眾網頁也被偽冒

連警隊公眾網頁都被偽冒，警方今日呼籲公眾提高警覺，慎防四個假冒警隊公眾網頁的欺詐網站。有關網站只提供英文版，並附有三項虛假服務： Case Status（案件進展）、Launch Case（報案）及Officer Directory（人員目錄），企圖誘騙市民提供個人資料或罪案資料，如姓名、出生日期、地址和電話號碼。

警方強調，網絡安全及科技罪案調查科正作出調查及跟進，包括移除偽冒網站。警方指出，警隊公眾網頁的真實網址應為：https://www.police.gov.hk。



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