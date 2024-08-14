港府聲明｜港府：彭定康惡意詆毀終院判決及人身攻擊法官　予以強烈譴責

▲ 特區政府今日（14日）批評，前港督彭定康惡意詆毀終審法院在黎智英等被告人參與未經批准集結案所作的判決，及針對參與審理上訴的海外非常任法官廖柏嘉勳爵肆意作出人身攻擊。（資料圖片）

港府今日（14日）批評，前港督彭定康惡意詆毀終審法院在壹傳媒創辦人黎智英等被告人參與未經批准集結案所作的判決，及針對參與審理上訴的海外非常任法官廖柏嘉勳爵肆意作出人身攻擊，予以強烈譴責並表示堅決反對。

黎智英等7人，早前就涉於2019年8.18維園參與未經批准集結提出上訴被駁回，終審法院駁回7人上訴，維持原判，彭定康日前批評有關裁決「不公正」，又指身為前英國最高法院院長的廖柏嘉勳爵參與其中，「令人更加難以接受」。

港府發言人表示：

彭定康的抹黑言論，明顯罔顧終審法院長達76頁的判詞中詳盡的法理分析和有關案件的事實背景，純粹旨在對嚴格依法進行獨立審判的終審法院法官施加政治壓力，企圖影響香港特區的司法制度，實屬卑劣的政治操作。

港府指，各位法官已就判決在判詞中作出非常詳細的法理分析和交代，包括就「執行相稱性」的法律概念作出權威解釋及修正，把它納入本港早已確立的處理憲法挑戰的框架內，並在法理上清楚解釋了香港的法庭不應跟隨英國兩宗判例的理由。發言人強調，廖柏嘉勳爵不但頒布其判案書，清楚解釋其贊同終審法院首席法官張舉能及終審法院常任法官李義所頒布的共同判案書的理據，而且更在其判案書中對Ziegler、Abortion Services及其他英國案例提出其觀點，指出基於憲制上的差異，香港和英國的法庭裁定限制不相稱之後會採取不同的做法。

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