異形：羅穆盧斯丨由薛歌妮韋花到佳莉絲柏妮　一文回顧《異形》壬系列太空英雌　

▲ 《異形》系列都是由太空英雌對抗異形。

數科幻片經典，列尼史葛（ Ridley Scott）執導《異形》（Alien）絕對會榜上有名。由1979年首集開始到《異形續集》（Aliens，1986年）、《異形3》（Alien 3，1992年）、《異形4:逆種》（Alien: Resurrection，1997年），以及《異形》前傳《普羅米修斯》（Prometheus，2012年）和《異形：聖約》（Alien: Covenant），再到今年全新一集 《異形：羅穆盧斯》，影片除兇猛嚇人的異形外，都由女主角勇敢對抗異形，絕不是花瓶角色。

▲ 《異形》

薛歌妮韋花《異形》開創女英雄形象

薛歌妮韋花以29歲之齡初次銀幕擔大旗主演《異形》，片中飾演未來太空船上的準尉Ellen Ripley對抗不明生命體異形，開創荷里活科幻及動作片女性英雄的形象。

其女，她中性打扮到只穿白色內衣至索至强形象穿梭機倉對抗異形都令觀眾印象深刻。

▲ 《異形》

薛歌妮韋花《異形續集》帶有母性勇猛領袖

相隔7年再主演的薛歌妮韋花，片中角色Ripley有上一集打異形的經驗後，形象自然更堅强更成熟，此集更打破純恐怖片格局變成科幻動作片。

在太空中休眠長達57年後恢復清醒，以勇猛領袖形象，帶同更强人馬再次面對更强大的一大群異形及異形皇后，今集更大發母性，一邊拯救孤兒少女一邊大戰異形。

▲ 《異形續集》

薛歌妮韋花《異形3》光頭勇女悍戰士

薛歌妮韋花在滿黑暗風格，濃郁的宗教色彩以及末世觀的這一集裡，故事承接上一集，女主角Ripley因避開異形侵襲而來到一個外星監獄，異形卻通過監獄飼養的狗進行繁殖。

Ripley化身光頭勇女悍女戰士與囚犯對抗異形，最後更身懷的異形皇后幼體一同化為灰燼，相當轟烈。

▲ 《異形3》

薛歌妮韋花《異形4:逆種》死過翻生變複製人

故事發生在《異形3》200年後，薛歌妮韋花再扮Ripley，雖然在上一集已死去，但卻死過翻生，被軍方和一群瘋狂的科學家複製出來。

可是，基因中也含有異形的基因，因此變得更加強壯，而形象是系列中最成熟，此集更加入當年宅男女神雲露娜維達（Winona Ryder）參演，幫助Ripley克服心魔。

▲ 《異形4:逆種》

露美慧柏絲《普羅米修斯》智慧型學者變女戰士

原版《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）系列瑞典女星露美慧柏絲 Noomi Rapace，在這部《異形》前傳《普羅米修斯》（Prometheus）中帶來新氣象。

片中，她飾演未來世界的考古學家Elizabeth Shaw，與探險隊登上普羅米修斯號進行外星考察，由智慧型學者變成面對不明生命體的女戰士，為角色學好英國口音的露美，片中也不乏薛歌妮韋花在《異形》首集的只穿白色內衣至索至强形象。

▲ 《普羅米修斯》

嘉芙蓮韋特史東《異形：聖約》感性女英雄

《異形：聖約》故事背景設定在《普羅米修斯》的10年後，兩千多名太空殖民以及15名船員還有機械人Walter帶着過千人類胚胎乘坐「聖約號」，打算用7年多時間飛往與地球相似的星球Origae-6展開新生活。

今次由曾演出《怪獸與牠們的產地》的英國女星嘉芙蓮韋特史東（Katherine Waterston）任女主角飾演飾演的Daniels。

對比以往薛歌妮韋花飾演的Ripley，Daniels相對更為感性，一開場就在太空航行意外中遭受喪失伴侶之痛，沉溺於悲傷中。壓軸依然是在異形襲擊下，Daniels奮力對抗，拯救其他船員。可是此集卻是整個系列最沒人氣一集，票房亦不理想。

▲ 《異形：聖約》

佳莉絲柏妮《異形：羅穆盧斯》青春少女勇者

全新的《異形：羅穆盧斯》以現年24歲的上位美國女星兼歌手佳莉絲柏妮（Cailee Spaeny）擔正，是多年來《異形》系列中最年輕的女主角。

她扮演的年輕殖民被迫變成絕境救生對抗異形的勇悍女戰士，勢成迷到新一代年輕觀眾的科幻動作女英雄。

▲ 《異形：羅穆盧斯》

最新影片推介：袁偉豪專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5