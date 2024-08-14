公院二手藥｜目前轉售非毒藥有漏洞 議員︰看不到衞生署可循甚麼方向調查

▲ (資料圖片)(陳偉能攝)

網購平台HKTV Mall本周初被揭有售公院非處方藥，政府昨日凌晨發稿表示非常關注，指會循非法銷售未經註冊藥劑製品方向調查，至於涉事商戶則刪去所有網上資料，未有就疑似倒賣公院藥作出回應。

醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，今次由於藥物非毒藥，隨處均可以銷售，因此今次事件未必屬於違反《藥劑業及毒藥條例》。蘇指，藥房商店需有業務守則，來源應循正常入貨渠道售賣，入貨方法料為當局調查方向。他強調，轉售公立醫院藥物屬非道德行為，網上買藥有一定風險，希望從源頭縮短病人等候時間減少藥物處量。

醫療衞生界立法會議員林哲玄則表示，目政府於非毒藥的監管有漏洞，目前看不到衞生署可循甚麼方向調查事件，認為可研究如何以法例作監管。他亦表示，希望藥劑師及家庭醫生可以分擔醫管局工作。

病人指社會過於苛責醫管局 開支應同時考慮食足藥避免病情惡化

事件再引發醫管局處方藥物討論。醫管局周二表示，會繼續檢討及優化安排，特別提到藥物處方收費，以減少浪費及妥善運用資源。電台聽眾伍先生傍晚於港台峰煙節目表示，自己於伊利沙伯醫院專科門診就診約10年，每半年覆診一次。他認為，某些評論對醫管局過於苛責，指醫管局浪費的藥餘不會佔太大開支，不過其公院醫生希望他食足藥避免病情惡化，認為計算開支亦應考慮相關因素。他亦指，康健中心以及社區藥房不方便，倡容許透過郵局取藥。

