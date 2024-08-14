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醫療券｜3間民營機構今起可使用醫療券　衞生署授遇事故投訴方法

社會

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

再多3間深圳民尚醫療機構今日(14日）起可以使用長者醫療券，令醫療券大灣區試點計劃適用機構增至５間。

衞生署於社交平台提醒，如懷疑參與長者醫療券大灣區試點計劃的醫療機構違反長者醫療券計劃的規定，可透過以下方法向衞生署醫療券事務科提供相關資料及詳情。另外，亦可向所屬機構地區的部門求助。

衞生署醫療券事務科

電話：852-2838 2311

電郵：hcvd@dh.gov.hk

傳真：852-3582 4115 或

郵寄：香港九龍觀塘巧明街100號安盛金融大樓9樓901-4室

大灣區城市醫療監管部門

廣東省（廣東省衛生健康委員會）

電話：86-020-12345

網站：http://wsjkw.gd.gov.cn

 

廣州市（廣州市衛生健康委員會）

電話：86-020-12345

網站：https://wjw.gz.gov.cn

信訪電子郵箱：wjtx@gz.gov.cn

 

中山市（中山市衛生健康局）

電話：86-0760-12345

網站：http://wjj.zs.gov.cn

 

深圳市（深圳市衛生健康委員會）

電話：86-0755-12345

網站：http://wjw.sz.gov.cn

信訪電子郵箱：swjwxf@wjw.sz.gov.cn

 

東莞市（東莞市衛生健康局）

電話：86-0769-23281111, 0769-12345

網站：http://dghb.dg.gov.cn

 

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