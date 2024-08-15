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東張西望何伯｜新何太突然賣口乖讚房署職員公道　認想離開何伯：但我老公愛我

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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新何太、何伯又有嘢講！

【何伯/何太/新何太/東張西望】因亮相《東張西望》而揚名的何伯及「新何太」日日有新料爆出，由於何伯被質疑為「公屋富戶」，上周五房署遂向何伯夫婦發信，要求何伯搬離新何太所屬公屋，否則會再發出搬遷通知書。

房署又指曾多次提醒承租人辦理加名手續，但新何太仍未「加名」，新何太早前在直播中發狂怒轟房署職員，昨日（14日）的直播就突然態度有變，如「變臉」一樣！

東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話

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東張西望何伯丨新何太突然賣口乖

何伯、新何太於YouTube直播，新何太指自己回公屋單位取衣物時就看到房署發出的信：「嗰封唔係收樓信，嗰日佢口頭同我講咗……再出一封信啫，話從此之後，我老公冇得再喺度住喇！如果再繼續住呢，一係加名，一係搬遷咁。」

早前怒轟房署職員處事不當的新何太，突然賣口乖，她稱：「我都相信嘅，佢哋做嘢冇咁蠻不講理嘅，我哋明明9號嗰日傾好咗……同啲職員傾好咗，嗰晚我哋都上深圳過咗一晚㗎嘛！」

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東張西望何伯丨新何太想離開何伯？

新何太透露接下來想搬往租金較便宜的地方，莫非她棄住公屋單位？她對追回何伯的450萬相當堅定，她堅拒為公屋單位「加名」，以免令追錢一事有變數。

新何太被網民勸她離開何伯，她直認有這樣的想法，並說：「邊個撐得到呢，我都想走呀，但我老公佢愛我，佢唔肯畀我走，佢係以死留難我呀嘛！」

新何太、何伯過往現身《東張西望》時相當恩愛！（影片截圖）

東張西望何伯丨新何太不怕被收樓

新何太「天不怕地不怕」，她豪言：「就算佢使橫手收我樓都冇問題㗎，真係㗎喎，我OK㗎喎，我冇問題㗎喎！我唔會畀你哋逼上絕路㗎噃！我一直撐下去㗎噃！即使我瞓街，我都同我老公撐下去！」

新何太續說：「如果房屋署好似你啲黑粉咁野蠻，唔講道理嘅，使橫手攞走我間屋嘅，我都真係冇問題㗎噃！」何伯就在旁邊附和，同樣為房署說好話。

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