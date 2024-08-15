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行山小心丨退休男行山失蹤2日尋回 曾跌倒昏迷飲溪水維生 現幻覺如「入結界」

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【黃銘芳/行山迷路/失蹤/大埔/結界/】60歲退休港男黃銘芳於12日與妻午膳後，獨自往大埔行山後失聯，其家人於是報警。警方、消防及民間搜索隊於13日日以繼夜地搜索，終在昨日於大埔張屋地村附近山坡被尋獲，神智清醒。至於失蹤原因，據了解，他曾稱自己疑似出現幻覺「入了結界」。

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黃銘芳失蹤後，消防、警方及民間搜索隊「香港守望者服務團」自13日起便已上山搜索，惟直到凌晨亦仍然無所獲。直至昨日，大埔張屋地村民於附近山坡發現一名男子，眼見男子相當虛弱，於是報警求助。警方到場，終證實男子便是失蹤2日的黃銘芳，，他當時雖然手腳有所擦傷，但並無大礙，其後清醒送院。

同場加映: 荒野求生︱美34歲男獨自行山迷路受困10日獲救如野人　荒野求生過程曝光

據了解，獲救後的黃銘芳，第一句說話便是「感恩」，並透露山上迷路期間，曾多次跌倒，更一度昏迷，，連日來靠溪澗水解渴，未有進食，期間更指自己疑似出現幻覺「彷彿在結界」。

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黃銘芳胞姊於醫院守候時向傳媒表示他們一家人是虔誠基督教徒，對於胞弟平安被尋回表示感恩，並感謝所有專業的搜救人員，她表示胞弟退休後愛上行山活動，曾經帶同兒子往大帽山可惜迷路，相信他今次是因為作事前行山，準備為行程探路已遇險，而事主送院時仍然清醒，並表示自己只是手部擦損沒有大礙。

事發12日中午，60歲男子黃銘芳與妻子在大埔寶雅苑附近的茶餐廳一起午膳，當時妻子只見他看過八仙嶺的地圖，不過未知丈夫行山意途。惟直到晚上10時，妻子下班眼見丈夫久未歸家，懷疑他前往八仙嶺行山遇意外，於是報警。

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其間他曾看過八仙嶺的地圖，但未有透露會去行山。午飯後妻子前往上班，惟至當晚10時許妻子下班，發現黃男仍未回家，懷疑他前往八仙嶺行山遇意外，於是報警。據了解，黃銘芳已經退休，患有地中海貧血症，但妻子表示病情未算嚴重，他閒時會與兒子行山強身健體。

同場加映: 夏天防中暑貼士

化學博士K Kwong早前在TOPick直播節目上分享行山經歷，表示自己熱愛行山，但上山前必須做好準備，否則「山未行完已賠上性命」。他指出行山不同行郊遊徑，根據他以往經驗，不少「行山初哥」以為自己對於行山這回事瞭如指掌，輕視夏天行山的準備，蚊叮蟲咬是其次，最重要和致命的關鍵，是容易導致中暑。K Kwong行山的經驗多不勝數，憑經驗得出行山最重要的是水，而往往很多人不知道要帶多少水上山才足夠。他提出一條計算帶水量的「公式」，與當天氣溫息息相關：

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