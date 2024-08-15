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巴黎奧運｜緋聞情侶孫穎莎王楚欽做直播鬥嘴　「莎頭組合」恐面臨拆夥？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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孫穎莎、王楚欽恐面臨拆夥？

【巴黎奧運／孫穎莎／王楚欽／乒乓球／乒乓球混雙／奧運金牌】孫穎莎、王楚欽早前在巴黎奧運乒乓球混雙賽事中成功擊敗北韓，奪得金牌，這對「莎頭組合」是網民期望的CP，二人早前在回國後一同參與直播節目，更公開地「鬥嘴」，感情相當之好！

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巴黎奧運｜孫穎莎取笑王楚欽

孫穎莎、王楚欽合作近7年，早已建立良好默契，孫穎莎笑王楚欽頭大又愛哭，並指王楚欽在小時候才愛哭。

王楚欽被取笑後就自爆，指自己在2019年軍訓的時戴最大的帽子也會有緊的情況。另外，當王楚欽打得不好時，孫穎莎就會不留情面地翻白眼，足見二人相當熟落！

孫穎莎解釋指自己是對隊友期望高，王楚欽回應指已習慣莎莎的白眼，並說：「沒白眼還以為她沒認真在練。」

而王楚欽對孫穎莎都很有心，當教練忘了為莎莎準備綠茶時，當王楚欽發現時就會問：「綠茶呢？莎莎的綠茶呢？」

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巴黎奧運｜孫穎莎王楚欽面臨拆夥？

孫穎莎、王楚欽過往曾否認戀情，似乎二人接下來在乒乓球賽場上也未能成為一對，事關王楚欽在節目中坦然：「主要是自己心裡寄託，但這不是單打失利原因，主要還是自己實力問題。比賽消耗也沒想到，以前常打3項，但奧運的消耗超越以前每次3項，精神消耗和身體疲憊沒辦法100%應對比賽」，故就被估計二人有機會拆夥！

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