  • 29°C
香港時間 : 2024815日 (四) 11:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美食博覽2024｜門票全港便利店有售　首日開鑼大眾爭入場

社會

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

美食博覽門票已開售，8.15開鑼。

【美食博覽／門票／$1優惠／灣仔／會展／一蚊優惠／入場票／攻略／特價】

美食博覽2024 今年8月15至19日在灣仔會展開鑼，逾1,800個展商參與。市道不景，TOPick網羅全場焦點$1優惠、特價攻略，入場記得吼實最筍靚貨，執晒佢地返屋企。

點擊圖片放大
+3
+2

美食博覽門票攻略

  • 美食博覽2024公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽，美與健生活博覽套票：$40一張
  • 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽門票：$30一張
  • 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽晚間進場票（18:00後）：$10一張
  • 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽上午進場票（11:59前）：$10一張
  • 3歲或以下小童，65歲或以上長者免費
  • $10優惠門票限指定日子，須留意大會公布

美食博覽開放時間

8月15日至18日：朝10晚10

8月19日：朝10晚6

地點：灣仔會展

點擊圖片放大
+5
+4

美食博覽一蚊優惠矚目

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

美食博覽2024｜一蚊優惠必搶攻略　會展$1搶500罐鮑魚價值$2.25萬
17:18 2024/08/06
美食博覽2024｜一蚊優惠必搶攻略　會展$1搶500罐鮑魚價值$2.25萬
月餅優惠 2024｜美心大班榮華月餅攻略　流心奶黃｜冰皮月餅｜雙黃蓮蓉格價
18:24 2024/08/06
月餅優惠 2024｜美心大班榮華月餅攻略　流心奶黃｜冰皮月餅｜雙黃蓮蓉格價
美心月餅｜新口味黑松露流心奶黃月餅　生產堅持100%本地製造
17:51 2024/07/30
美心月餅｜新口味黑松露流心奶黃月餅　生產堅持100%本地製造

你可能感興趣

美食博覽2024｜一蚊優惠必搶攻略　會展$1搶500罐鮑魚價值$2.25萬
17:18 2024/08/06
美食博覽2024｜一蚊優惠必搶攻略　會展$1搶500罐鮑魚價值$2.25萬
月餅優惠 2024｜美心大班榮華月餅攻略　流心奶黃｜冰皮月餅｜雙黃蓮蓉格價
18:24 2024/08/06
月餅優惠 2024｜美心大班榮華月餅攻略　流心奶黃｜冰皮月餅｜雙黃蓮蓉格價
美心月餅｜新口味黑松露流心奶黃月餅　生產堅持100%本地製造
17:51 2024/07/30
美心月餅｜新口味黑松露流心奶黃月餅　生產堅持100%本地製造
商場活動 大眾 門票 美食 家電 灣仔 便利店 著數優惠

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月15日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月15日 時間04:05）
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐　28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂
超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐　28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂