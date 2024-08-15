美食博覽2024｜門票全港便利店有售 首日開鑼大眾爭入場
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發布時間： 26 分鐘前
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美食博覽2024 今年8月15至19日在灣仔會展開鑼，逾1,800個展商參與。市道不景，TOPick網羅全場焦點$1優惠、特價攻略，入場記得吼實最筍靚貨，執晒佢地返屋企。
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美食博覽門票攻略
- 美食博覽2024公眾館、尊貴美食區、家電‧家居‧博覽，美與健生活博覽套票：$40一張
- 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽門票：$30一張
- 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽晚間進場票（18:00後）：$10一張
- 美食博覽2024公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽上午進場票（11:59前）：$10一張
- 3歲或以下小童，65歲或以上長者免費
- $10優惠門票限指定日子，須留意大會公布
美食博覽開放時間
8月15日至18日：朝10晚10
8月19日：朝10晚6
地點：灣仔會展
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美食博覽一蚊優惠矚目
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