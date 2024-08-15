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網絡熱話丨仙氣女車長穿小背心駕駛引熱議　速被起底身份曝光

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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小背心女車長身份曝光

【九巴/仙氣女車長/天水圍/女神/小背心】九巴早前將來往天水圍市中心及元朗德業街的69號線列為「全女班」專線，由11名女車長輪流駕駛。

仙氣女車長丨穿小背心駕駛巴士

近日網上有人瘋傳一張有位穿小背心年輕女車長在駕駛巴士的照片，引起網民關注，更驚訝留言竟有「後生女揸巴士」、「九巴應該整套吊帶制服畀女車長」。有人亦認得該女車長是揸57M路線，來往屯門山景邨至荔景。

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仙氣女車長丨九巴有回應

至於為何車長會穿小背心駕駛巴士，九巴向傳媒表示，日前有九巴車長在車廠停泊巴士前往用膳後，返回車廠駕駛巴士前往巴士總站，其間未有穿回車長制服，當時巴士上沒有乘客，其後該名車長在總站開出班次前已穿回整齊制服。

九巴表示已提醒該名車長在任何情況下駕駛公司巴士，即使車上沒有乘客，亦必須穿著整齊制服。

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仙氣女車長丨女車長身份曝光

這位小背心女車長隨即亦被「起底」，原來她現時22歲，也是網紅一名，在IG自稱「魔子」，擁有逾2萬名追隨者。

平時她除了駕駛巴士，還會直播打機以及出席Cosplay活動，因此在社交平台也有不少Cosplay照片。

據知其父親開車房，所以她不時也會幫手整車，不怕熱不怕辛苦，對汽車結構及零件也瞭如指掌。對於近日成為焦點，「魔子」於IG發限時動態稱「打份工啫」，又指近日發高燒「體諒吓」。

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