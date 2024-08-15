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公屋輪候｜操普通話男稱等半年獲派逾500呎2廁公屋　網民揭：只有2個可能

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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日前有網民上載影片聲稱，僅需半年就獲派逾500呎公屋大單位。

【公屋輪候/派公屋】現時本港公屋輪候最新時間，平均仍需5.5年，不少港人排到天荒地老。但日前有網民上載影片聲稱，僅需半年就獲派公屋大單位，片中所見面積逾500呎以上，房間、客廳、飯廳間格分明，更有2個獨立洗手間，讓其他網民大呼羨慕。不過有心水清的網民指，短時間就獲派上樓，原因離不開是「超級凶宅」的單位，或者租戶得到社署的「體恤安置」。

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公屋輪候｜聲稱申請半年可上樓

有網民日前於社交平台的「公屋討論區 - 香港facebook群組」，以「想知點樣半年囉到禁（咁）大間屋」為題分享兩段影片，兩段影片由一名操普通話的男子，介紹他獲派的公屋單位，並聲稱申請半年就可上樓。

片中可見單位面積超過500呎，有乾淨的廚房、兩個洗手間、客廳、飯廳，及約佔全屋面積三分一、有兩邊窗戶的房間。該男子對「新屋」已有全盤裝修大計，他表示，已將全屋牆身由黃色髹成白色，打算訂做儲物櫃、購買冷氣等，並有意將兩個洗手間打通，形容「放個浴缸也夠位」。同時，他指，會將部分客廳位置改裝成書房，而已有的房間則會改成睡房及衣帽間。

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公屋輪候｜和諧式公屋面積較大

對於影片展示出「豪宅」般的公屋面積，不少網民嘖嘖稱奇，亦驚訝地表示「原來有兩個廁所的單位」，其他網民隨即解畫指，舊樓和諧式有相關的設計，「和諧一型尾房咪有咁大囉，約527呎，佢呢款都未係最大，仲有款約560呎仲大」、「應該係六至八人單位」、「仲有一款仲大，長走廊入面有三間梗房」。

影片中的男子聲稱僅排半年，即獲派大單位，的確令網民感到羨慕又妒嫉，「香港人要排十幾年先排到，賤過二等公民」、「真香港人勤力做到嘔交足稅但住劏房」。不過，有好心的網民提醒，切勿輕易相信影片內容，「佢哋好多只係借人哋間屋拍，為咗利益乜都會做，特別多係中介想R移民生意」。

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公屋輪候｜網民分析或是體恤安置

另一邊廂，有網民認為影片如非造假，排半年可上樓只有兩大可能，一是獲派「超級凶宅」，其次是透過社署的「體恤安置」入住。所謂的「體恤安置」，即指因社會因素或醫療需要，有迫切及長遠住屋需要，而沒有其他可行解決方案，符合資格人士可向社署申請，及按照程序接受評審，再向房署推薦「體恤安置」申請，房署接獲有關推薦後，完成一般手續後可盡快對其進行公屋編配。

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