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網絡熱話｜瘋傳趕返工影片　男子港鐵衝門瞓身飛入車廂　網民：奧運睇上腦

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【港鐵／衝門／飛身／瞓身／中環站／列車】為了上班可以去到幾盡？最近網上瘋傳一段短片，可見一名男子在列車關門之際飛身撲入車廂，並成功上車。影片引來不少網民熱議，指男子「奧運上腦」，亦有網民指責男子的行為對其他乘客構成危險。然而根據港鐵附例，當車門快要關上時衝門原來要罰款！

最新影片：

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有網民日前在Facebook討論區「HK世界頭條🇭🇰爆料區」發布短片，以「老細，我真係趕緊地鐵返嚟」為題。影片中可見攝於港鐵車廂，當時列車停在中環站正準備關門開出。正當車門準備關上之際，一名身穿白色短袖衫、黑色短褲的男子從門縫中衝進車廂。男子飛身撲入車廂，瞓身在地上轉身站起來，影片結束。

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網民批危險 無聊當有趣

影片下有不少網民留言，相信影片是預先設定擺拍，但仍惹來網民熱議。有人指男子這樣衝門很危險，稍微有意外可能會撞倒乘客。亦有網民笑指「奧運熱」未完，諷刺片中男子「無獎牌，最多攞靈牌」。另外有人指男子如同「黎生個仔」，大讚男子身手敏捷。

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港鐵衝門罰$2000

地鐵衝門需要罰款嗎？根據《香港鐵路附例》第九條，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車。違反此條者，可被罰款港幣2000元。

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