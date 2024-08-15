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遊日注意｜大阪大停電逾24萬戶陷入漆黑　京阪電鐵JR延誤或停駛

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撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

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遊大阪注意！ 大停電逾24萬戶陷入漆黑，京阪電鐵JR延誤或停駛。

【日本旅遊/日本親子遊/大阪停電/日本大阪/大阪市/關西/存款機/京阪電鐵/JR】日本大阪府大阪市（15日）凌晨4時左右突然發生大規模停電，逾24萬戶受害影響，關西電力送配電公司直到上午7時43分才全面恢復電力，目前停電原因仍不明。準備出遊大阪的港人，出發前記得預先查詢當地的交通及住宿情況。

大阪停電︱城市陷入漆黑一片

受到停電影響，京阪電鐵、JR西日本多個區間延誤或取消。有網友指出，停電後不但整個城市陷入漆黑，四處更傳來警報聲，猶如天災電影橋段般十分恐怖。根據日媒報導，大阪市福島區、西區、都島區、旭區、城東區、鶴見區、北區、中央區、東成區，以及守口市部分地區(15日)凌晨4時後起發生大規模停電，有超過24萬4600戶家庭及設施受到影響。

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關西電力公司表示，事發在當地時間凌晨4時後，停電的用戶大部分集中在大阪市。當局經過大約4小時搶修後，電力雖然陸續回復正常，但仍有8,000多戶家庭停電，部分交通線路受到影響。關西電力指，目前原因正在調查中，正在確認停電情況並進行恢復工作，對於客戶造成的不便，深表歉意。

大阪停電︱鐵路出現延誤或取消

受此影響，京阪電鐵從首班車開始，京阪本線從淀屋橋至京橋區間以及中之島線全線暫停營運，不過上午8時30分左右已恢復正常運行。事件一共造成84班列車延誤，大約3萬名乘客受影響。JR西日本的部分列車服務也受到影響，包括大阪環狀線、夢咲線、學研都市線以及大阪東線部分列車出現延誤或取消的情況。當地警方表示，大阪市和守口市至少有140個交通燈因停電而無法運作，警方需要以人手指揮交通。

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