扮嘢始祖丨鵬哥與林建明蔡和平飲茶　盧海鵬糖尿病致右眼失明

▲ 盧海鵬近況曝光！

82歲的「鵬哥」盧海鵬被封為「扮嘢界始祖」，今年3月他自爆因糖尿病致右眼失明，雖然老無所依，幸而有好友關懷。

前著名電視制作人兼「EYT之父」蔡和平昨日（8月14日）於社交網發文，曬出多張與盧海鵬以及林建明飲茶的照片。

福祿壽訓練學院丨82歲盧海鵬精神飽滿亮相TVB 鵬哥糖尿病致右眼失明

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鵬哥身型比前瘦了一圈

從照片所見盧海鵬瘦了一圈，走路時大姐明在旁邊攙扶，另外，二人親送鵬哥回家，蔡和平更幫他㩒𨋢和拿東西，兩位老拍檔認真貼心！

蔡和平於社交網以英文撰文，指鵬哥體重減輕很多，但健康狀況比以前好多了，他大讚盧海鵬是一位偉大的喜劇演員：「他也是一個非常謙虛、善解人意且富有同情心的人。尤其難忘在我經營華娛衛視時期，公司財務處於最困難時，深深感受他對我的理解和支持。」

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糖尿病引發青光眼

盧海鵬多年前患上糖尿病，今年3月，鵬哥現身藝進同學會聚會，接受鄧英敏訪問時親揭糖尿病帶來的併發症，鵬哥說：「令到嗰隻眼變咗青光眼，後來發現時已無得醫啦。」問到雙眼視力如何，盧海鵬即說：「一隻眼盲（右眼），另一隻就無事。」

在2021年2月，鵬哥開始跟隨周潤發晨跑，健康狀況轉好，他差不多每天都跑步，每次跑足一小時，十分勤力。

對此盧海鵬說：「全靠朝朝早跑步,（急跑抑或慢跑？）梗係慢喇，我能唔能夠急跑先？就算係急跑都會死，心臟都負荷唔起。」

藝進同學會丨82歲鵬哥堅持每天慢跑 盧海鵬患青光眼：有一隻眼盲咗

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