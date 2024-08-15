美食博覽2024｜優惠商品一網打盡　全場至抵焦點攻略

▲ 美食博覽門票低至$10起。

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美食博覽2024 牽頭的5大展覽，8月15至19日在灣仔會展開鑼，共有逾1,800個展商參與。市道不景兼北上熱潮夾擊，除了多間參展商推出$1優惠吸客外，（詳情即看：【下一頁】），場內亦有其他優惠產品。

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EDO（展位：1D-B18） 人氣ORIHORO果汁蒟蒻一袋24個裝$50/4件，平均一袋$12.5。杯裝蒟蒻$45/6件，平均$7.5一件。其餘日本零食最抵$40/5件。 1C-C18 北海道自家製杯裝雪糕$100/5杯。 五豐行（展位：1C-A02） 八合里牛肉丸試食$15/碗、零售裝200克$100/3盒、$130/一袋一公斤裝。 1B-C18 北海道3.6牛乳/低脂牛乳一升，$220一箱12盒，平均$18.4一盒；$60/3盒，$25/1盒。各款200 毫升牛乳，$160一箱24盒，平均一盒$6.7；$45/6盒，$10/盒。 阿波羅雪糕（展位：1C-B10） 鮮果甜乳酪任選兩款口味$45；雙球雪糕$30/杯。 1C-A10 韓國人氣卡通Pororo果汁飲品$25/4支

記者：陳麗娜