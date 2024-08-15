巴黎奧運｜教大9名精英運動員完成巴黎奧運之旅　校長呼籲學習自強精神

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巴黎奧運會已圓滿落幕，今屆奧運其中9名運動員，有人是教育大學的學生或畢業生，分別代表中國香港隊和國家隊出戰奧運，參加6大運動項目，包括乒乓球、羽毛球、單車、競技體操、賽艇及韻律泳（花樣游泳）比賽。教大校長李子建與團隊祝賀教大奧運選手順利完成巴黎奧運之旅，對他們在競技場上的出色表現高度讚賞，建議全校師生學習上述精英運動員自強不息和永不言棄的精神，並祝願他們在運動場上或事業上再創高峰。

其中就讀教大健康教育榮譽學士的杜凱琹和李皓晴，出戰乒乓球女子團體賽，教大形容她們面對如雲強手，充分展現出奮力拼殺，頑強作戰的精神值得欣賞。而杜凱琹與黃鎮廷搭檔乒乓球混雙比賽，戰至銅牌爭奪賽，更創下港隊在奧運混雙賽事最佳成績。

教大健康教育榮譽學士學生楊雅婷，則是中國香港羽毛球隊女雙代表，與隊友楊霈霖參賽；修讀健康教育榮譽學士學位的李思穎和劉允祐均是中國香港單車隊代表，其中李思穎成功完成女子單車公路賽，成為港隊歷來首位在奧運同時出戰公路賽及場地全能賽的女運動員；劉允祐則迎戰他個人首次參加的奧運，挑戰男子公路賽。

至於修讀運動教練及管理社會科學碩士課程的趙顯臻，以輕量級身材首次越級挑戰公開組男子單人雙槳賽，創造港隊成員奧運賽艇的最佳戰績。人稱「跳馬王子」的教大健康教育榮譽學士課程畢業生石偉雄，在韌帶斷裂未癒的情況下，打止痛針後堅持出戰男子體操跳馬預賽，教大形容他所付出的努力和揮灑的汗水值得鼓掌。

此外，即將於9月入讀教大教育博士中文班的國家隊女子韻律泳運動員王柳懿及王芊懿姊妹，則在團體賽及雙人項目中，為中國取得兩面歷史首金。

李子建感謝教大9位精英運動員長久的努力和不懈的付出，他説：「作為運動員，他們將大部分的精力投入到比賽和訓練中，不僅會遭遇運動傷痛，還要面對各種困難，只有憑藉堅定頑強的毅力和不屈不撓的精神，才能不斷超越自我，創造佳績。他們在奧運場上竭盡所能，盡展所長，充分展現出了積極的專業態度和崇高的體育精神，是社會的楷模、年輕人的榜樣，值得教大師生學習。」

教大表示，作為「精英運動員友好大學」的先驅，一直致力於為精英運動提供特別收生機制和彈性學習配套，為首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會，2010年迄今已錄取近140名精英運動員。

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