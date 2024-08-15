教育大學｜9名精英運動員入讀　校長呼籲學習自強精神

▲ （資料圖片）

巴黎奧運會已圓滿落幕，但各國運動員，包括香港教育大學（教大）9名學生及校友運動員在賽場上全力以赴、奮力拼搏的畫面仍歷歷在目，令人難忘。教大校長李子建教授與團隊祝賀教大奧運選手均順利完成巴黎奧運之旅，對他們在競技場上的出色表現高度讚賞，建議全校師生學習這幾位精英運動員自強不息和永不言棄的精神，並祝願他們在運動場上或事業上再創高峰。

回顧今屆巴黎奧運，教大9位精英運動員學生及畢業生代表中國香港隊和國家隊出戰奧運，參加6大運動項目，包括乒乓球、羽毛球、單車、競技體操、賽艇及花樣游泳（韻律泳）比賽，他們在賽場上均展現出強勁實力和明顯進步。

就讀健康教育榮譽學士的杜凱琹和李皓晴，出戰巴黎奧運乒乓球女子團體賽，面對如雲强手, 充分展現出奮力拼殺，頑強作戰的精神，值得我們欣賞。其中杜凱琹與黃鎮廷搭檔乒乓球混雙比賽，一路過關斬將，戰至銅牌爭奪賽，創下中國香港乒乓球代表隊在奧運混雙賽事的最佳成績。

健康教育榮譽學士學生楊雅婷是中國香港羽毛球隊女雙代表，她與隊友楊霈霖面對實力高強的對手，仍然昂揚向上，表現頑強。

修讀健康教育榮譽學士學位的李思穎和劉允祐是中國香港單車隊代表。李思穎成功完成女子單車公路賽，成為中國香港代表隊歷來首位在奧運同時出戰公路賽及場地全能賽的女運動員。劉允祐則全力以赴進行賽前練習，迎戰他個人首次參加的奧運，挑戰的項目是男子公路賽。

修讀運動教練及管理社會科學碩士課程的趙顯臻，他以輕量級的身材，首次越級挑戰公開組男子單人雙槳賽, 創造了港隊成員奧運賽艇的最佳戰績。

教大健康教育榮譽學士課程畢業生石偉雄，人稱跳馬王子，在韌帶斷裂未癒的情況下，打止痛針後堅持出戰男子體操跳馬預賽，其付出的努力和揮灑的汗水值得我們鼓掌。

此外，即將於九月入讀教大教育博士（中文班）的國家隊女子花樣游泳（韻律泳）運動員王柳懿及王芊懿姐妹，則在團體賽及雙人項目中，為中國取得兩面歷史首金。

教大校長李子建教授衷心感謝教大九位精英運動員長久的努力和不懈的付出，他説：「作為運動員，他們將大部分的精力投入到比賽和訓練中，不僅會遭遇運動傷痛，還要面對各種困難，只有憑藉堅定頑強的毅力和不屈不撓的精神，才能不斷超越自我，創造佳績。他們在奧運場上竭盡所能，盡展所長，充分展現出了積極的專業態度和崇高的體育精神，是社會的楷模、年輕人的榜樣，值得教大師生學習。教大將一如既往，支持精英運動員的專業學習和運動事業比翼齊飛。」

教大作為「精英運動員友好大學」的先驅，一直致力於為精英運動提供特別收生機制和彈性學習配套，鼓勵運動員在運動和學業上作雙軌發展。 教大亦是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會。自2010年至今，教大已錄取近140名精英運動員入讀本校的不同課程。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】