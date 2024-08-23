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教評專欄︱蒙黃花沃小學才藝匯演展示學生人生舞台　學習解難體現師生情

升學教育

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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中華基督教會蒙黃花沃紀念小學每年7月均會舉辦才藝匯演，肯定學生在才藝方面的努力和成就。（作者提供）

中華基督教會蒙黃花沃紀念小學每年7月均會舉辦才藝匯演，肯定學生在才藝方面的努力和成就。才藝匯演分上下午兩場，由本學年新成立的弦樂團和管樂團拉開序幕，儘管成立時間不長，但他們的演奏既專業又充滿感染力，贏得陣陣掌聲，同場還有健康舞、蒙古舞、Hiphop、Kpop、花式跳繩，動感十足，緊接來一個展現中華文化精髓的武術表演，剛勁有力的拳、刀、旗各有特色，讓台下觀眾熱血沸騰，掌聲雷動。

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才藝匯演的另一個高潮是中文話劇《國王的新衣》，和英文話劇《Hansel and GretaI》，引人入勝的劇情和小演員精湛的演技，讓觀眾們時而緊張萬分，時而捧腹大笑，再次證明蒙小戲劇组，在學校戲劇節獲得各項大獎是實至名歸的。

熱鬧過後，手鈴隊的清脆鈴聲為觀眾帶來了一絲絲的寧靜，合唱團的《The Water Is Wide》和《主創造世界》以天籟之音，為整場才藝匯演劃上了完美的句號。二百餘名學生的大合唱，溫馨而感人，展現了蒙小同學們的團結與和諧。

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  • 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學每年7月均會舉辦才藝匯演，肯定學生在才藝方面的努力和成就。（作者提供） 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學每年7月均會舉辦才藝匯演，肯定學生在才藝方面的努力和成就。（作者提供） 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學每年7月均會舉辦才藝匯演，肯定學生在才藝方面的努力和成就。（作者提供）

    • 不得不提，才藝匯演的小司儀們表現尤為出色，他們日夜排練，臨危不亂，為活動的順利進行立下了汗馬功勞。蒙小學的才藝匯演，不僅是一場視覺與聽覺的享受，更是同學們成長道路上的一次寶貴經歷。Good Show！蒙小的同學們，你們是最棒的！

    大部分同學都是第一次學習各種的才藝表演，也是首次踏上舞台。他們在綵排和訓練的過程中，除了學習才藝之外，期間亦學習了如何去克服困難，學懂如何去彼此相處，以至與導師之間的情誼等，這種種的歷煉，都慢慢地滲入同學們的生命裏，期望他們在自己的人生舞台，大放異彩！

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    撰文 : 鄭家寶校長 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學

    欄名 : 教評經脈

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