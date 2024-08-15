癌症殺手丨曾切3器官保命　49歲女星抗癌5年自爆回到原點面臨重大考驗

▲ 自2019年證實患上胃癌第4期，台灣女星唐玲至今已抗癌5年，並已先後將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除保命。(FB圖片)

【胃癌/唐玲/抗癌/子宮/卵巢】自2019年證實患上胃癌第4期，台灣女星唐玲至今已抗癌5年，曾歷8次化療，並已先後將3分之2的胃部、子宮、卵巢悉數切除保命。她早前便於社交平台分享，踏入5年大關「彷彿回到了原點」，指自己將進行腸胃鏡檢查，而這次的檢查結果，將會決定她是否可「治癒成為普通人」。

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唐玲近日在Facebook發文回憶5年前因為做腸胃鏡健康檢查發現罹患了胃癌，經過「五年治癌抗癌防癌的日子」，她又再彷彿回到了原點，因為她又到了腸胃鏡檢查的時候。

「這次的檢查結果，將會更進一步決定，我是否治癒成為普通人！」

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唐玲抗癌5年，雖然歷盡「一關一關的身體考驗」，但她指這種種的考驗卻令她獲益不少:

「一次又一次地提醒我，要踏踏實實的活著，每天都要珍惜把握快樂...舞出自己的生命，發揮最大最佳的價值與意義...」



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事實上，患有末期胃癌的唐玲一度被醫生估計僅剩3至6個月壽命，她曾表示自己對生死早已看化，連身後事已安排好。她指一旦身故，並不打算辦告別式。帖文曝光後，不少網民均心痛她抗病經歷，紛紛為她獻上祝福。

同場加映: 胃癌常見症狀

臨床腫瘤科專科謝耀昌醫生謝耀昌指，胃癌的常見臨床症狀是上腹持續隱痛或脹悶不適，進食後的症狀更為嚴重，因此容易與其他腸胃毛病混淆，甚至被誤以為是消化不良。這些胃病與胃癌最大區別，是一般胃或十二指腸潰瘍的疼痛較有規律。

謝耀昌指表示初期胃癌病徴並不明顯，但常見的胃癌症狀有：

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同場加映:常見治療方法

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