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漸漸我們丨呂爵安JACE《拉闊音樂會》後默契提升　Edan陳凱詠合新歌MV演過氣情侶

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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呂爵安與陳凱詠合唱情歌《漸漸我們》。

MIRROR成員呂爵安（Edan）與陳凱詠（JACE）首度合作推出合唱情歌《漸漸我們》，二人更參與MV演出，深情演繹一對過氣情侶的角色，不過老友鬼鬼的二人，在鏡頭後卻笑料不斷，令拍攝現場籠罩著歡樂氛氛。　
 
Edan與JACE的個性總予人開心果的感覺，但今次二人卻選擇推出一首深情的《漸漸我們》，就連JACE也摸不著頭腦，表示：「我開頭都話唔想咁深情，可以輕鬆啲開心啲，甚至唱跳，點解要咁深情？」

Edan為大家解開這個謎團，道：「開頭都討論咗一段時間咩方向，有試過想R&B、唱跳或者情歌，同監製T-ma都傾過，佢都真係整咗唔同嘅demo俾我哋，最尾揀咗最容易入腦、最有感染力嘅〈漸漸我們〉，同埋香港好耐都冇呢種男女合唱嘅情歌，都覺得係一個好嘅機會推出，下次再玩其他啦！」

拉闊音樂會丨Edan與Jeffery跳唱《今期流行》　Marf與JACE齊演繹《It Hurts》

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3年前結緣

說起二人的合作，大家必定想起最近才舉行過的《拉闊音樂會》，但其實Edan在3年前已與JACE結緣，他回憶道：「《拉闊音樂會》再對上一次嘅合作係《激安百貨》，但一直都冇諗過音樂上合作嘅念頭，直到拉闊。」

JACE也補充道：「既然都做得拉闊，就不如做隻合唱歌玩下啦！」Edan也點頭續道：「同得JACE合作當然唔好嘥，同埋過去有合作過，佢都算係一個幾好嘅合作對象，都有少少火花，有少少夾到，就不如把握今次機會。」

《漸漸我們》MV。

埋位前不用培養情緒
 
3年來建立的友誼與默契，也便利他們在《漸漸我們》MV中飾演過氣情侶角色，不用培養情緒就可以直接埋位拍攝，JACE表示：「拉闊嗰一次演出嘅默契，當然係源自《激安百貨》，所以今次MV演出培養感情係唔需要㗎！一埋位就俾到，你見到我哋行嘅步速，都冇夾過，竟然都剛剛好！」不過Edan觀察到JACE在拍攝當日的一些微細舉動，忍笑說：「同埋今日（拍攝當日）JACE嘅情緒係100分，見到佢係咁眨眼⋯⋯」

JACE見Edan突然搞鬼，也配合搞笑，補充道：「因為我投入角色，見到前度，心情好複雜，唔知點算好，一亂呢就眼都係咁眨。」Edan聽到JACE的答案即回應：「咁下次睇下JACE喺啲咩場合，會係咁眨眼先！」此時JACE即反問佻皮的Edan：「咁你見到我係咩情感？」Edan也繼續戲言，表示：「我係好豐富地空白，見到前度，就空白晒囉！」

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惡作劇失敗收場
 
有Edan的現場就有歡樂，好似在《漸漸我們》MV的現場二人一直有講有笑，令全場籠罩著開心的氣氛，但這次Edan卻遭遇連環不幸失策事情，他說：「其中一個shot係拍我，JACE影背脊，但佢對住我扮鬼臉，結果我認唔住笑咗囉，真係，點解佢咁可愛嘅，伸脷喎！」

失策事件更包括偷偷與工作人員及其他演員夾定，要來一場惡作劇，可惜卻失敗了。Edan說：「開製作會議時，突然諗起不如玩下JACE，如果我同MV中佢嘅男朋友仔拖埋手跟住走，睇下佢咩反應。」

可是結果JACE竟然冇反應！JACE也一臉無奈表示：「你哋做得唔夠說服力，你哋拖手嘅時候，我唔知你哋做咩囉，如果你哋稍為有多啲進展，我會俾到多啲。點解你可以寓工作於娛樂，咁都整個prank（惡作劇）？你知有啲嘢要還㗎呵！？死梗呀佢。」似乎都可以預計，JACE之後將會還擊了，大家就拭目以待啦！

《漸漸我們》MV。

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