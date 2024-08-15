網絡熱話｜疑內地客行藥妝店選潤膚乳　逐樽開蓋聞香味港女1招KO獲讚

▲ 近日有港女目擊2名疑似內地客選購潤膚乳時逐瓶開蓋聞香味，隨即以1舉動KO對方。

【藥妝店／內地客／潤膚乳／身體乳／打開聞味】不少人在選購有香味的商品時都會想「聞一聞」，但打開包裝商品的行為實在是不要得！近日有港女逛藥妝店時，目睹2名疑似內地客的男子蹲在地上挑選身體潤膚乳，期間竟逐瓶打開瓶蓋嗅聞香味，令她看不過眼，最終以1舉動制止二人。事件引起網民關注，不少人讚該名港女見義勇為，不過亦有人無奈表示這類情況並不罕見。

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事主在社交平台「threads」上傳照片，表示「做了件好人好事」，指自己逛藥妝店時看見2名操流利普通話的男子蹲在地上挑選身體潤膚乳，2人更打開每個瓶子的瓶蓋，「嗅嗅是什麼香味」。

她見狀隨即通知店員，並質疑「他們把每個瓶子都打開我都不用買了！」，而店員亦馬上向2人示意，表示所有商品都不能打開，如果開封便需付錢，他們才「灰溜溜」地離開商店。事主直言「在旁邊看完真的很無語」，對2人的行為非常不滿，狠批他們「搗亂完了還不買」。

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▲ 有港女目擊2名疑似內地客的男子選購潤膚乳時逐瓶打開聞香味，但最後亦沒有購買。（圖片來源：threads）

貼文引起網民關注，不少人批評2名男子行為自私，「真失禮！」、「沒文化沒教養」、「好髒」，亦有人分享自己的相似經歷，「有試過見廣東遊客直接打開洗頭水聞，我即刻大聲話：『乜可以打開㗎咩』，個廣東佬仲大聲駁嘴：『乜唔可以㗎咩！咁咪唔開囉』」。

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不過，亦有人指出這種情況其實並不少見，亦無分地區，「見過著美容院制服嘅女仔（應該喺附近返工），都係咁擰開洗頭水嚟聞」、「最多師奶打開洗頭水沐浴露。護膚品店，賣香水，就算你搵膠紙痴到實一實，佢都要用全身嘅力氣打開」。此外，有人好奇2人最後有否付款購買產品，事主就回覆沒有，認為店員出言提醒亦只是循例工作，無奈表示「都係得把口」。

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4款不含致敏成分潤膚乳

消委會早前檢驗市面上61款供成人及嬰兒用潤膚乳，當中發現57款樣本標示含有可致敏成分，其中「ecopure橄欖精華身體滋潤乳液」標有含可釋出甲醛防腐劑、「甲基異噻唑啉酮」防腐劑MIT，有可能致皮膚出紅疹、接觸性皮膚炎等；全部樣本中，只有4款樣本不含致敏成分，名單如下：

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7款整體表現良好潤膚露產品

「水中銀」早前從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

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