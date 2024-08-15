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港鐵行李｜港女搬「人咁高貨物」搭港鐵扶手電梯　網民不解：明明可以免費送貨

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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港女搬「人咁高貨物」搭港鐵電梯，引網民熱議，表示「明明可以免費送貨」。

港鐵對行李尺寸設有限制，過於大件的貨物是禁止攜帶進站，不過近日有網民發現有人攜帶應是在體育用品專賣店購買的巨型貨物乘搭地鐵，尺寸有如「人咁高」，又從月台使用扶手電梯將貨物運上車站，非常危險。事件曝光後，不少網民批評「好離譜」，又指分分鐘會危及到其他人的安全，「捉唔實嘅後面班人多得佢唔少」。

乘客搬「人咁高」貨物搭港鐵

該名網民於社交平台Threads發文，表示日前乘坐地鐵時，發現有乘客在搬運「人咁高」的貨物，並上載照片，照片中可見，該名乘客準備從月台搬貨上扶手電梯，而該貨物應是在某間連鎖體育用品專賣店所購買，商品的包裝紙箱比人更高，該名乘客也只好以邊拖邊搬的方式搬運貨物。

樓主也在文中表示乘客的行為危險，又質疑為何沒有地鐵職員出來制止。

件貨高過成個人，仲要坐扶手梯，睇見都牙㾓，究竟地鐵啲職員去哂邊度？

有乘客搬巨型貨物上電梯。（threads圖片）

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網民批離譜：滿399元已可免費送貨

帖文引起大批網民討論，有網民批評該乘客「好離譜」，又指搬運巨型貨物，最好叫車，自行搬運容易受傷之餘，也對危及到其他乘客的安全。另外，也有網民發現乘客所搬運的貨物，應是迪卡儂的訓練器材，於該公司網站訂購產品滿399元已可免費送貨，不理解乘客為何要自討苦吃。

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港鐵行李尺寸限制

根據港鐵運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客，只可攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李，惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶一件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

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