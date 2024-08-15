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家居安全｜疑誤用廁所清潔劑吸入毒氣　3母女倒臥浴室離奇身亡　化學教授：2種物質混合可致命

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【家居清潔／浴室清潔／通渠水／清潔劑／化學物品／有毒氣體／中毒】使用通渠水清潔家居時，請保持通風及避免混合其他清潔劑使用，以免造成憾事。近日泰國有三母女被發現同時倒臥在浴室內，送院後均證實不治；當地警方調查後發現，其中一名死者生前曾購買通渠水，推測打算為浴室通渠；及後亦在事發現場找到通渠水以及其他浴室清潔用品，懷疑3人在浴室通渠時，不慎與其他化學物質混合使用，吸入有毒氣體致死。

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三母女用通渠水清潔浴室倒地亡

綜合外媒報道，事件由其中一名死者的友人Khaofang揭發，Khaofang接受調查時稱，由於周一（8月12日）是泰國當地的母親節，故她於前一日（11日）從外省回到春武里府後就先暫住死者的家，打算隔日再回老家；而事發當日她一早出門，直到晚上會到死者家時發現屋內一片寂靜，其後在浴室發現死者和2名家人暈倒在地上，Khaofang見狀隨即報警。

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當地警方透露，3名死者分別為春武里警察局的60歲女副督察Ananya Boonyakun，以及其2名34歲和25女兒，3名死者被發現昏迷在浴室地上，口吐白泡，嘴唇和指甲均開始發黑，救護員為3人進行過心肺復甦法（CPR），可惜緊急送院搶救後證實死亡。

初步調查發現，事發數天前曾有家庭成員購買通渠產品以解決屋內水管堵塞的問題，並在現場撿獲一瓶黑色液體狀的通渠水，以及其他浴室清潔用品。據悉，有警員到場後聞到一股濃烈的「氫氧化鈉」（俗稱「哥士的」）刺鼻氣味，調查人員推測3名死者在清潔浴室時，曾用該通渠水倒入馬桶通渠，並同時使用其他清潔用品進行清潔，多種清潔用品的氣體混合產生有毒氣體，令她們不知不覺地吸入有毒氣體，陷入昏迷，最終不治。

混合清潔劑會產生致命有毒氣體

據悉，案中通渠劑含有高濃度硫酸成分「氫氧化鈉」，而其他清潔用品屬於鹼性清潔劑，由於強酸不能與鹼性物質同時使用，兩種化學物質混合後會產生反應，釋出硫化氫氣體，故人體吸入氣體會昏厥甚至死亡；而案中通渠劑亦非屬美國食品藥物管理局（FDA）註冊的產品，警方調查後發現當地一般商店都沒有發售該產品，但可以在銷售建築材料的商店中買到，及後將仔細調查當中是否涉及違法，並對3名死者進行驗屍以確定死因。

泰國農業大學化學講師威拉猜Weerachai Phutdawong受訪時指出，氫氧化鈉本身沒有氣味，但如果與浴室清潔劑或漂白水在狹窄的空間內混合使用，就會產生強烈的氣味，導致昏迷和死亡；假如與洗衣粉混合，就會會產生氯氣，會使人失去知覺，呼吸困難甚至窒息。

同場加映：

食用安全｜一家四口相繼患肝癌逝　揭用錯1種廚具惹禍毒性比砒霜高68倍

亂用通渠劑可奪命

誤用家居清潔劑引致中毒個案不時發生，據香港中毒諮詢中心統計數字，在2014至2018年間，有11人因家居用品中毒亡。另外，在2006年曾發生一宗誤用通渠劑奪命意外，一名高血壓婦人將通渠水倒入廁所後，關上廁門半小時待通渠水發揮作用，再入內清潔，期間疑吸入化學氣體暈倒，送院後不治。

2012年時，澳門一個低層單位受惡臭氣味侵襲，一屋四人同告不適，其中外傭送院時昏迷，最終不治，證實因吸入過量硫化氫致死。本港有專家受邀請赴當地協助調查，發現因樓上倒通渠水致排污渠，而樓下單位儲水彎管無水，以致氣體傳入屋「間接殺人」。

香港中毒諮詢中心提醒，市面上的家居產品毒性雖然不高，但含有的化學物質吸入肺部後毒性影響較強，提醒市民保持空氣流通並盡量在室外使用。

小心清潔劑4大成分

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