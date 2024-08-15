門票騙案｜涉訛稱代訂迪士尼Mirror演唱會門票騙款94萬　輕度智障女認詐騙160人囚28個月

▲ 涉訛稱代訂迪士尼Mirror演唱會門票騙款94萬，輕度智障女認詐騙160人囚28個月。（資料圖片）

36歲輕度智障女文員疑於2022年5月起兩個多月期間，向共160人訛稱可以折扣價購買香港迪士尼樂園年票，以及男團Mirror演唱會門票等，收取逾94萬元後失去聯絡。女文員其後被捕，警誡下稱部分款項「自己袋咗落去個袋度」，今（15日）於區域法院承認6項欺詐罪。暫委法官判刑時指，本案案情嚴重，被告刑事紀錄差勁，反映過往判刑對被告沒有阻嚇作用，判囚28個月。

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被告陳家穎（36歲，文員），今承認6項欺詐罪，事發於2022年5月4日至7月10日，涉款逾94萬元。

代表律師求情時指，被告因交友欠審慎，在朋友的唆擺下犯案，並學習他人的詐騙手法，又指被告現時得到宗教協助，得知日後不可再行騙。

暫委法官判刑時指，被告共有25項案底，其中8項與本案控罪相同，其餘均與不誠實罪行有關。暫委法官續指，本案案情嚴重，受害人眾多，持續約2個月左右，涉款約100萬元。

暫委法官指，被告刑事紀錄差勁，反映過往判刑對被告沒有阻嚇作用，考慮到被告為積犯及認罪等因素，就6罪判囚28個月。

案情指，案中涉及160名事主，案發時他們均透過WhatsApp 、Facebook群組，以及認識的人，得知被告可以折扣價出售或預訂香港迪士尼樂園年票及酒店房間等，並可代購男團Mirror演唱會門票，被告另向當中4名事主表示可安排升級所預訂的酒店房間，但須額外收費。

涉案160名受害人最終向被告支付200元至5.4萬元不等，涉款共逾94萬元，被告其後失去聯絡。事主於2022年7月10日發現沒有人代他們預訂酒店，加上未能聯絡被告，於是向警方報案，被告5天後被捕。

被告警誡下稱，她於6歲時被診斷患有輕度智障，又指她曾購買用過的迪士尼樂園門票，藉此以折扣價取得年票。被告表示她曾成功為部分買家取得年票等，其餘收到的錢都「自己袋咗落去個袋度」。

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記者：梁錦麟