新聞小花丨前TVB主播遊沖繩大解放　晒水着展弗爆身材派福利【多圖】

▲ 究竟係邊個前主播？

TVB前財經資訊台普通話新聞主播溫蕎菲(Chelsea)在2022年初離巢，當時她憑甜美樣子已吸引不少網民關注。

遊沖繩大解放

近日溫蕎菲飛到沖繩旅遊，更晒出水着照大解放，相中可見，她穿上藍色吊帶V領泳衣，展現纖腰加白滑長腿。而且，她在沙灘上大擺不同甫士，其中一張近鏡照，更騷出其驕人上圍，吸睛度爆燈！

之後，她再分享一段在沖繩周圍玩樂片，片中見她開心吃雪糕又盪鞦韆，相信有個愉快之旅，她發文表示「沖繩多姿多彩的夏天～像宮崎駿筆下的動畫世界。」不少網民大讚她身材弗爆，Keep得非常好。

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主播經驗多多

温蕎菲原籍江西贛州，早年來到香港升學。她畢業於香港城市大學後，於2013年曾任職於中央電視台CCTV 4台擔任新聞主播。

2015年，温蕎菲加入香港無綫電視新聞部，擔任J5台的天氣主播。

2016年，她晉升為財經新聞主播，並且也有報道時事新聞。直到2022年2月，温蕎菲宣布離開TVB後，她轉職至華泰金融控股有限公司，擔任股票衍生品上市產品銷售經理的職務。

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