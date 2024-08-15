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乳癌｜ 沖涼見「乳房變細」　混血名模確診乳癌第三期　直播淚崩：可能我明年不在了

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【乳癌／混血名模／梅宮安娜/癌症／遺傳／化療／抗病】身體出現異常是健康訊號！日本混血名模梅宮安娜日前於IG直播中，自曝自己數月前沖涼時，發現右乳房變細，多次到院檢查後確診患上3期乳癌，目前已開始進行化療，泣訴：「我可能明年就不在了」

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Sick問識答｜血小板急跌恐患「紫斑症」？醫生拆解發病成因+4大治療方法

綜合日媒報道，日本51歲混血名模梅宮安娜周二（13日）於個人Instagram直播時，坦言自己已確診患上乳癌第3a期。她透露指，自己於5月某日早晨淋浴時，發現右邊乳房變小，與左邊乳房相差約一罩杯，因此感到奇怪，惟起初以為更年期未有在意。6月時，她到院檢查超聲波、乳房攝影、MRI等仍未有發現異常，直到7月接受切片組織檢查才被確診患上「小葉乳腺癌（潤性小葉癌）」，且位置已由右乳房轉移到右腋下淋巴，因此在手術前，需要先進行化療。

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直播期間傷心落淚

梅宮安娜坦言自己得知患病後，其實未有太沮喪、太受打擊，因為父親過去亦曾多次患癌，兩位叔母也曾罹癌，自幼多次目賭親人抗癌，因此她亦早已有所覺悟，同時亦表示相信自己生病是有意義的，希望可為正在抗病魔的人送上鼓勵。雖然抗病態度積極，惟提及化療兩周後，頭髮將慢慢脫落時，她仍然忍不住崩潰落淚：

「我不知道治療何時才能結束……」

不過說罷，她又打起精神、堅強表示：「但我會選擇便宜的假髮讓自己看起來更好看，我也有很多帽子，我會讓自己看起來很可愛。」

相關內容：乳癌治療︱三成乳癌個案屬HER2型 治療方案選擇多配合不同患者需要

網民湧入專頁打氣：一切都會好的！

不少網民得知消息後，紛紛留言打氣支持，部分同樣患癌的網民亦分享康復及治療經歷，鼓勵她努力抗病：

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自幼見證父親患癌經歷 

據了解，梅宮安娜父親為日本資深男星梅宮辰夫，媽媽則是美國模特兒，作為混血美女的她過去曾是時尚雜誌的專屬模特。惟其父於36歲就便罹患肺癌，進行過化療及放射線治療，之後晚年又患上前列腺癌、尿管癌等共6種癌症，最終於2019年12月因慢性腎衰竭離世，享年81歲。

梅宮安娜過去曾於個人Instagram透露，指父親自她1歲時便患上肺癌，經過治療後雖受到控制，但一直未有徹底治愈，後來一直進行病情追蹤，直到後來多次癌症爆發，她亦經歷了多次家庭疾病、癌症、照顧年邁父母、臨終關懷及面對生死等等的課題。

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同場加映：乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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