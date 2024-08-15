司法覆核｜涉非禮案脫罪再被控　女足前助教入稟申司法覆核

▲ 涉非禮案脫罪再被控，女足前助教入稟申司法覆核。（資料圖片）

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉，早前被控非禮女下屬，經審訊後被裁定3項非禮罪名不成立。約3個月後黃被控兩項非禮罪，涉及另一名事主，案件已提堂押後再訊。前助教日前入稟高等法院申請司法覆核，指兩名事主同出一案，質疑警方再次拘捕及起訴時未有向律政司索取法律意見，前助教認為不應再被起訴，要求律政司重新覆核決定。

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申請人黃子偉，建議答辯人律政司司長。申請人沒有代表律師，並親自撰寫入稟狀。

入稟狀指， 申請人指早前被控涉非禮X，經審訊後於2024年3月15日被裁定罪名不成立。申請人指就該案被捕時，最初涉X和Y兩人，案件屬同一警方檔案編號。及至5月31日，申請人被警方重新拘捕笸起訴，指他涉非禮Y。申請人透過律師於7月18日去信律政司司長，要求重新覆核警方於5月31日決定起訴申請人之決定，同月24日，律政司司長回覆指繼續檢控。

入稟狀指出，申請人不應被控涉非禮Y，因與申請人早已被裁定無罪的案件屬同一案件。申請人續指，不應依頼Y之證供及警方之調查報告向其提出檢控，因Y與X疑於報警前曾討論事件。入稟狀續指，警方於5月31日決定重新拘捕及起訴時，並沒有向律政司索取法律意見，故要求律政司司長重新覆核決定。

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記者：林育慧