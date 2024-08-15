  • 27°C
香港時間 : 2024815日 (四) 14:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

司法覆核｜涉非禮案脫罪再被控　女足前助教入稟申司法覆核

社會

撰文： 林育慧

發布時間： 1 小時前

最後更新： 43 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

涉非禮案脫罪再被控，女足前助教入稟申司法覆核。（資料圖片）

香港女子足球代表隊前助理教練黃子偉，早前被控非禮女下屬，經審訊後被裁定3項非禮罪名不成立。約3個月後黃被控兩項非禮罪，涉及另一名事主，案件已提堂押後再訊。前助教日前入稟高等法院申請司法覆核，指兩名事主同出一案，質疑警方再次拘捕及起訴時未有向律政司索取法律意見，前助教認為不應再被起訴，要求律政司重新覆核決定。

最新影片推介

童學園
長洲好去處｜從陸上試玩奧運新項目衝浪　打破天氣局限集3大元素鍛鍊平衡力

申請人黃子偉，建議答辯人律政司司長。申請人沒有代表律師，並親自撰寫入稟狀。

入稟狀指， 申請人指早前被控涉非禮X，經審訊後於2024年3月15日被裁定罪名不成立。申請人指就該案被捕時，最初涉X和Y兩人，案件屬同一警方檔案編號。及至5月31日，申請人被警方重新拘捕笸起訴，指他涉非禮Y。申請人透過律師於7月18日去信律政司司長，要求重新覆核警方於5月31日決定起訴申請人之決定，同月24日，律政司司長回覆指繼續檢控。

入稟狀指出，申請人不應被控涉非禮Y，因與申請人早已被裁定無罪的案件屬同一案件。申請人續指，不應依頼Y之證供及警方之調查報告向其提出檢控，因Y與X疑於報警前曾討論事件。入稟狀續指，警方於5月31日決定重新拘捕及起訴時，並沒有向律政司索取法律意見，故要求律政司司長重新覆核決定。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

記者：林育慧

相關文章

美食博覽2024｜門票全港便利店有售　首日開鑼大眾爭入場
今日 11:21
美食博覽2024｜門票全港便利店有售　首日開鑼大眾爭入場
美食博覽2024｜優惠商品一網打盡　全場至抵焦點攻略
今日 11:45
美食博覽2024｜優惠商品一網打盡　全場至抵焦點攻略
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
今日 12:49
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
教育大學｜9名精英運動員入讀　校長呼籲學習自強精神
今日 11:49
教育大學｜9名精英運動員入讀　校長呼籲學習自強精神
門票騙案｜涉訛稱代訂迪士尼Mirror演唱會門票騙款94萬　輕度智障女認詐騙160人囚28個月
今日 12:30
門票騙案｜涉訛稱代訂迪士尼Mirror演唱會門票騙款94萬　輕度智障女認詐騙160人囚28個月

你可能感興趣

美食博覽2024｜門票全港便利店有售　首日開鑼大眾爭入場
今日 11:21
美食博覽2024｜門票全港便利店有售　首日開鑼大眾爭入場
美食博覽2024｜優惠商品一網打盡　全場至抵焦點攻略
今日 11:45
美食博覽2024｜優惠商品一網打盡　全場至抵焦點攻略
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
今日 12:49
交通意外｜堅尼地城3途人捲電車底包括2女童　3歲女童昏迷送院搶救不治
罪案 律師 足球 律政司 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
東張西望︱港媽託女兒存款3萬變3千　被《東張》揭真相後回應神反轉
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
飲食攻略｜30多歲女血脂體脂超標　靠1食物取代白飯一年激減44磅降三高減心血管病
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩