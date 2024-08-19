女性肺癌｜女子不煙不酒患肺癌　醫生籲小心化妝品1成分致癌

【肺癌／肺癌成因／世界衞生組織／癌症／致癌物／化妝品】肺癌是本港最常見的癌症兼頭號癌症殺手，患者過往以男性及煙民為主，但近年女性患者卻有所遞增。美國去年發布一項為期43年的研究，發現女性患上肺癌的個案上升84%，而大多數患者都沒有不良習慣、不煙不酒亦甚少下廚。台灣有醫生指出，女士罹癌的主因與常化妝的習慣有關，而化妝品裡面有一種化學物要多加注意，特別是購買平價化妝品時，更要小心。

最新影片：

綜合台媒報道，台大醫院外科醫生陳晉興指出，近年女性確診肺癌的數字大增，源於她們經常化妝的習慣有關。陳晉興表示，女性肺癌患者通常都不煙不酒，亦很少下廚，除了與家族病史或遺傳因素有關外，女性日常接觸的化妝品就是致癌主因。

平價化妝品含石棉 長期吸入恐致癌

陳晉興解釋，粉狀類的化妝品需要加入滑石粉，而滑石粉與石棉一般會共存在自然環境中，故一般市面上沒有經過除石棉處理的化妝品，其石棉含量相當高。如生產時沒有特地移除處理，通常都會在化妝品中一同出售。然而市面上的確有售已移除石棉的粉狀類化妝品，但除石棉處理成本昂貴，故此其售價與一般同類型化妝品相比，亦會相差10倍。女士們為了自身健康著想，他建議切忌使用太便宜的化妝品。同時如果沒有化妝的需求時，亦盡量盡快卸妝。

世衛：肺癌死亡率全球第一

根據世界衛生組織2020年統計，全球癌症死亡人數，肺癌排名第一，共有180萬例死亡。陳晉興指，肺腺癌與一種上皮細胞生長因子受體基因（EFGR）的突變有關，容易出現細胞癌變，甚至轉移到其他部位，導致病人死亡。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

相關文章：肺癌｜30歲女不煙不酒慢跑氣喘揭患肺癌4期 醫生：5種變化要小心

40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移

第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移

第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織

第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5