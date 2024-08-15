靚太扮靚｜43歲三孩之母隋棠擁逆天外貌身材　保養心得+獨家菜單大公開

▲ 台灣名模隋棠雖貴為三孩之母，但狀態超好，究竟她有什麼保養心得呢?

【女星保養/隋棠/三寶媽/名模】現年43歲的台灣名模隋棠已貴為三孩之母，但身材與肌膚的狀態絕不比當名模時期遜色，有「台灣第一美腿」之稱的她一雙44吋長腿更是保持得又滑又筆直，可見她在保養方面絕不怠慢，她也樂於分享保養心得和獨家菜單，亦有公開保養美腿的大絕招！

隋棠曾坦言，成為三寶媽之後，時間變得十分寶貴，日常皮膚保養要尋求最有效率的方法；除了到健身房進行重量訓練、有氧運動，也會留家自行做運動，並自製獨家飲品和菜單來維持身材。

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靚太保養｜隋棠保養心得一：選用二合一沐浴產品

隋棠選擇兼具溫和潔淨和滋潤效果的沐浴油，這樣可以省下擦身體乳液的時間，但同時讓肌膚保持光滑柔嫩，此外，無論多忙碌，她平常也有泡澡的習慣，並會在水中加入沐浴油，沐浴油內含的高效護膚成份，保養肌膚同時，又能放鬆心情。

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靚太保養｜隋棠保養心得二：自律定時做運動

隋棠生了三胎，但身材零走樣，她曾分享運動習慣，就是每周健身三次，每次至少1.5小時；先使用30分鐘跑步機訓練暖身，再透過重訓鍛鍊肌肉，而除了重訓，隋棠也會輪替飛輪、有氧和瑜伽等不同運動，鍛鍊身體的各個部位，也增加運動訓練的趣味性，從而增加趣味性。

除了到健身房運動，平時在家也會鍛鍊核心肌群，無論是平板撐、仰臥起坐或是TRX懸吊訓練繩，她都絕不馬虎，打造出完美的腹部線條。而且留家運動也可節省外出時間，十分適合媽媽們。

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靚太飲食｜隋棠保養菜單一：黑芝麻糊代替正餐

隋棠對飲食也很有要求，她曾分享自己的獨門保養飲品菜單，其中一款是強身健體芝麻糊，其營養價值十分高，隋棠經常當早餐、晚餐、點心來吃。

她又大方公開最愛的調配比例，就是5大匙100%無糖純黑芝麻粉、2大匙無糖純杏仁粉、3大匙大燕麥、適量蜂蜜、適量滾水，再將它們攪拌在一起，健康的黑芝麻粉和杏仁粉加上充滿營養的燕麥，不但美味，亦很有飽足感。

靚太飲食｜隋棠保養菜單二：空腹飲冰糖燕窩

隋棠喜歡喝燕窩來養顏美容，以滾水汆燙燕盞，再加入滾水和冰糖調味，浸泡兩小後的燕窩便能直接飲用，她當作睡前料理或早上起床空腹飲用，這已成為她每日習慣，燕窩中的「唾液酸」還能促進肌膚的新陳代謝，保持透亮緊緻的肌膚。

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靚太飲食｜隋棠保養菜單三：鮮榨高纖蔬果汁

除了芝麻糊與燕窩，隋棠還有一款保養飲品，就是高纖清腸胃蔬果汁，隨意選擇喜歡的水果，再加入汆燙過的菠菜、苜蓿芽及少許薑片，與適量的開水和蜂蜜一起鮮榨，隨即可以飲用。

靚太美腿｜隋棠護腿心得一：拉筋+100次深蹲跳

隋棠擁有一雙44吋纖長美腿，她做伸展拉筋運動來保持腿部線條柔和，同時每天會做「100次深蹲跳」來訓練臀、腿肌肉；但她建議訓練時應採循序漸進的方式進行，比如說從一組10下、一天3組開始，讓肌肉習慣強度之後再慢慢增加，次數不是重點，關鍵在於持之以恆。

靚太美腿｜隋棠護腿心得二：按摩雙腿

隋棠透過按摩來舒展放鬆緊繃僵硬的腿部肌肉，每天清潔沐浴或泡澡後，使用瑜伽滾筒按摩腿部，藉此放鬆腿部肌肉，特別是容易堆積脂肪的大腿部位、粗壯的小腿肚，這些位置都可以加強按摩。

靚太美腿｜隋棠護腿心得三：絕招是穿塑腿襪

隋棠指產期前後的曾有一段時間肥腫難，為了還原一雙美腿，除了持之以恆運動、喝紅豆水去水腫外，她還有一大絕招，就是靠每日睡前穿塑腿襪，原來塑腿襪能外施壓力，促進雙腿血液循環去腫，難怪她可保住「台灣第一美腿」的美譽。

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不過小編認為隋棠能保持最佳狀態的秘密武器一定是「幸福的家庭」，她結婚後將生活中心轉放在家庭，與丈夫Tony感情穩定甜蜜，結婚8年來共育有三個小孩，日常也經常在社交媒體分享家庭樂，一家五口樂也融融，相信是這份來自家庭的快樂，令隋棠變得更美！

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