體操女王｜拜爾斯童年遭父母遺棄住孤兒院　生母吸毒酗酒相隔20年求修補關係

▲ 美國體操女王拜爾斯的生母相隔20年後，公開懇求女兒原諒過去癮君子的自己，修補母女關係。

【巴黎奧運／美國體操女王／西蒙拜爾斯／比拉絲／Simone Biles／奧運金牌／拜爾斯母親／莎朗】美國「體操女王」西蒙拜爾斯（Simone Biles）自東奧後捲土重來，再次站上巴黎奧運的舞台，斬獲3金1銀的成績，為自己而戰。拜爾斯童年坎坷，因父母濫藥酗酒，無力照顧而遺棄了她。最近其生母莎朗拜爾斯（Sharon Biles），相隔20年公開懇求修補母女關係，原諒過去癮君子的自己。

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綜合外媒報道，現年52歲的莎朗認為自己在調整生活後，期望修補母女關係，公開懇求女兒原諒。並解釋當初的決定是無能為力。

放棄子女是艱難的決定，但我當時必須先處理毒癮，無能力照顧他們。

▲ 美國「體操女王」西蒙拜爾斯在巴黎奧運奪得3金1銀。（Simone Blies IG圖片）

女子體操拜爾斯｜童年坎坷 獲祖父母收養現轉機

現年27歲的拜爾斯，1997年出生於美國俄亥俄州，生父生母都有濫藥和酗酒的問題，母親更是經常出入監獄，而她和妹妹曾住孤兒院3年。拜爾斯曾在節目上透露，3歲前曾經歷一段「總是感到飢餓與害怕」的寄養生活；她一度不解，為何人們寧願餵食流浪貓，也不願幫助正在挨餓的自己和妹妹。

生母因酗酒、吸毒及面對經濟和法律問題而無法照顧子女，於是拜爾斯與哥哥Tevin，姐姐Ashley和妹妹Adria，開始由寄養家庭照顧。直到6歲，拜爾斯和妹妹被祖父母收養搬到德州休斯頓，她的人生才出現轉機，她為感謝祖父母的養育之恩，拜爾斯亦改稱他們為「爸爸」、「媽媽」。為了穩定孩子的成長，祖父母亦告誡莎朗不可在女兒成長階段中再出現。

▲ 拜爾斯直到6歲，由外公Ronald及外婆Nellie收養，撫養成人。（Simone Blies IG圖片）

拜爾斯｜生母沉淪毒海多次刑事紀錄

莎朗失去4名子女後繼續與毒品、酒精和債務糾纏。2018年經歷破產，多年來累計36次醉駕、毒品、藏械、偷竊、偽鈔、等刑事紀錄。在2020年更因毆打被判緩刑及接受感化兩年。

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莎朗與濫藥、酗酒鬥爭多年，直到2022年決心不再沉淪。目前因健康尚未復原，但會到連鎖零售店當收銀員，積極擺脫陋習和經濟問題。於是認為自己調整生活後，適合與拜爾斯修補母女關係。

我是一個正在康復的癮君子，唯一恢復生活的方法，就是的必須改變日常生活，遠離一切壞事，過好自己的生活。

女子體操拜爾斯｜盼女兒主動聯絡自己

過往拜爾斯接受傳媒訪問，提到生母總會主動撇清二人關係。目前，只有妹妹Adria願意與莎朗聯絡，而拜爾斯的消息只能透過從外界和祖父母打聽。她坦言希望女兒不要以過去判斷她，亦為女兒在奧運的成就深感驕傲，指自己在家中與鄰居為此事在後院開派對慶祝，形容苦中有甜，仍遺憾未能親自與女兒見面。

我只想告訴她我有多愛她和為她感到自豪。但我仍然在等待。

▲ 拜爾斯走出陰霾，征戰巴黎奧運。（新華社）

莎朗為女兒拜爾斯與職業體操運動員Jonathan Owens結婚，感到高興，坦言想見證女兒的重要時刻，參與其中。但她認為自己只能耐心等待，不可強迫任何人。雖然莎朗承認存有拜爾斯的聯絡電話，但二人未曾聯絡，而且莎朗明言不會主動致電，希望把聯絡的主導權交給拜爾斯，由女兒主動聯絡自己。她向女兒拜爾斯說：

我在等妳，我想親自向妳彌補，我希望可以坐下來跟妳對話，回答妳任何的疑問。我不知妳聽過什麼說法，但希望妳能聽到事實的真相。

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