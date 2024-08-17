巴黎奧運丨俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk引關注　網民讚靚到似精靈女王【多圖】

▲ 俄羅斯靚女教練Anastasia Bliznyuk當中國藝術體操隊教練。

國家隊在今屆巴黎奧運的藝術體操團體項目奪得金牌，這也是國家隊在該項目的首枚奧運金牌，創造歷史！中國藝術體操的教師除主教練孫丹外，還有一位來自俄羅斯的外籍教練阿納斯塔西婭·布利茲紐克（Anastasia Bliznyuk，又譯安娜塔西亞·布麗茨尤克）同樣功不可沒。

現年30歲的Anastasia Bliznyuk出生於烏克蘭，2009年入選俄羅斯韻律體操國家隊。在韻律體操團體全能項目，2012、2016兩屆奧運金牌，2020東京奧運拿到銀牌，也是唯一一位連續三屆奧運都奪牌的韻律體操運動員，曾被俄羅斯總統普丁接見。

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巴黎奧運丨努力融入中國生活

在俄羅斯被禁止參加國際賽事後，Anastasia Bliznyuk這位殿堂級運動員在2022年就到中國內地任教練。

而且她為克服語言不通的問題，到內地地後只請翻譯幫忙兩周以逼自己講中文，Anastasia Bliznyuk儘量使用中文和隊員們交流，也在訓練中儘量親自示範，稱：「為了讓體操選手們信任我，我做了很多示範，我不只是口頭上說應該怎麼做，當我自己還是個選手時。

Anastasia Bliznyuk表示，藝術體操女孩都稱她為「安教練」，表示：「我希望有一個能與我產生共鳴的教練，所以我努力成為那個既可以是她們的朋友，也同時是教練、母親和姐姐的人。」

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巴黎奧運丨好辣愛吃火鍋

Anastasia Bliznyuk已十分適應中國生活，更四處旅行，非常喜歡吃辣的她尤其愛吃火鍋，更曾開玩笑稱：「在北京，不知道為甚麼，食物沒有重慶好吃。」

而今次巴黎奧運令大批網民留意到這位靚女教練有，網民紛紛留言稱：「安教練現在都火到《魔戒》的粉絲群了」、「真的是有實力又漂亮」、「真有精靈冷傲質感，第一眼就覺得是精靈族的女王」、「顏值太養眼了，還這麼有才」、「安教練就像精靈女王，在看著人類小女孩。」

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