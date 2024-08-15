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晶女郎丨關秀媚罕露面勾網民回憶 「沙律」風采依舊老友建議復出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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關秀媚依然Keep得好好！

第一代「晶女郎」關秀媚於2006年拍畢王晶執導的劇集《暴雨梨花》後息影，有指關秀媚靠投資致富，生活十分低調。

日前（8月13日），梁思浩於社交分享跟關秀媚的合照兼留言：「一個識咗35年嘅朋友 佢嘅第一部電視劇係同我合作（城市故事）超級開心嘅歲月！祝福妳，好好展開第二人生，秀媚狀態太好，復出吧」。

狀態好凍齡有術

從照片所見，關秀媚予人一種洗盡鉛華的感覺，紮起頭髮兼化了淡妝的關秀媚多了一份貴氣，無論樣貌跟身材都保養得很好，完全不似已經58歲，難怪網民紛紛留言：「一見到佢哋就會諗起年輕時嘅自己，滿滿青春回憶」、「沙律呀」、「女神啊」。

晶女郎丨90年代性感女神關秀媚自揭離婚　與李煒尚緣盡重新出發：學識同自己和解

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初代晶女郎星運平平

關秀媚於1987年參選港姐，三甲不入的她簽約TVB入行，拍了幾部劇集後轉戰影圈，入行多年，她演出逾50套電影，惟大部是騷身材的配角，令人深刻的角色有《黑馬王子》的「沙律」、《賊王》的「情婦」，當中跟張家輝數度合演情侶！

及至2000年初，關秀媚連續接拍多部王晶執導演的作品，如《龍在江湖》、《龍在邊緣》、《電影鴨》、《爛賭傳說》，因而被封為「晶女郎」。

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