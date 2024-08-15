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英國王室｜哈里梅根超難頂6年至少18員工劈炮　幕僚長上任3個月火速辭職

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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哈里、梅根於5月聘請的幕僚長凱特勒（Josh Kettler），上任3個月突然辭職走人，讓二人「難搞」傳聞不脛而走。（法新社）

【英國王室/哈利王子/梅根】英國哈利王子（Prince Harry）自2020年與妻子梅根（Meghan Markle）卸下皇室身份，帶同子女一家移居美國加州。不過，有報道指，兩人於5月聘請的幕僚長凱特勒（Josh Kettler），在兩人近日準備出訪南美之際，凱特勒突然辭職走人，讓哈、梅二人「難搞」傳聞不脛而走。

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哈里梅根｜幕僚長做3個月走人

據英國《每日郵報》報道，哈利與梅根應南美哥倫比亞副總統馬奎茲（Francia Marquez）邀請，於本週四（15日）展開為期4天的哥倫比亞探訪之旅，參加首波哥大（Bogota）文化節，也會前往歷史殖民城市卡塔赫納（Cartagena）與卡利市（Cali），此行被外界視為「類王室之行」（quasi-royal tour）。

然而在這關鍵時刻，卻爆出兩人的幕僚長凱特勒突然辭職走人的消息。凱特勒背景大有來頭，曾於多家大企業擔任高級管理層，今年5月才轉任哈、梅二人幕僚長一職，負責規劃二人活動，被外界視為完美人選。

凱特勒曾在今年5月陪同哈里梅根參加尼日利亞訪問。（法新社）

凱特勒曾在今年5月陪同哈、梅二人參加尼日利亞訪問，期間兩人會見國家首腦時，凱特勒一直陪伴在側。此前，凱特勒還陪同哈里回倫敦，出席由哈里創辦的「不屈不撓運動會」（Invictus Games）十週年紀念活動，可見其地位舉足輕重。

哈里梅根｜結婚6年走18名員工

不過，與哈、梅二人共事僅3個月，凱特勒就火速走人，反映哈、梅難以留住員工。據報道續指，自哈、梅兩人於2018年結婚以來，共至少18名員工辭職，當中9人或以上是在2020年他們移居加州後發生的，離職的員工包括兩人的公關主管、Archewell慈善基金會總裁、梅根的Spotify製作人、參與製作Netflix紀錄片《哈利與梅根》（Harry And Meghan）的萊文（Bennett Levine）、曾獲奧斯卡提名的內容主管布朗寧（Ben Browning）等。一名自稱哈、梅前僱員向傳媒表示，

最能說明問題是，我在那裡工作的整個時間裡，我認為我沒有聽到任何一位現存或前任員工說，他們還會再次接受這份工作。這些員工並非街上隨便能找到的員工，他們中很多人之前都是在高績效公司和要求嚴格的老闆手下工作，並且表現出色。

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哈里梅根｜梅根未能為新品牌請人

據《每日郵報》4月報道，梅根已面試多位候選人，但仍未能為她的自創個人生活品牌「美國里維埃拉果園」（American Riviera Orchard）找到執行長。據說，梅根希望這個專注於家居、園藝、食品和生活方式用品的品牌能獲得豐厚利潤。然而，此前已有人指控梅根創造「有毒的工作環境」，和他們簽下逾億元合作的Spotify創新和貨幣化主管就在雙方合作結束後，更公開指責兩人為「騙子」。

哈里梅根｜仍描繪自己為英國王室成員

《每日快報》則報道，據傳哈里、梅根仍將自己「描繪成英國王室成員」，此趟哥倫比亞之行亦被外界視為「類王室之旅」，讓王室成員相當不滿，因為「王室之旅」一直以來都是代表英國進行外交、搭建橋樑和加強友誼，而哈梅此行目的顯然並非如此。

網友也對此感到十分不滿，「兩人已離開皇室，到底是以甚麼身份進行這些國家訪問？」、「他們為什麼要對哥倫比亞進行國事訪問？很奇怪，他們代表誰？」、「有趣的是，他們不想履行皇室職責，想過私人生活，但現在他們不斷制造全球公共奇觀，就像毀掉他們生活的皇室職責所做的一樣？」

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