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反起跑線聯盟2丨周家怡自稱戇居居少被老師鬧　朱茵識寫英文地址全靠惡老師

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 16 分鐘前

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朱茵主演ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》。

ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》導演劉偉恆日前連同朱茵、周家怡及2位小演員徐立德和李莉在社交平台開live進行劇集分享。

當大家問及有否遇過劇中冼老師般的嚴厲老師時，家怡聲稱小時也遇過頗嚴的老師，但卻沒有冼老師那般嚴厲，而且自己小學時戇居居得嚟自我要求高，所以很少被老師責罵。

反起跑線聯盟2 丨電影版未能拍成原因　劉偉恒預告朱茵將有感人演出

《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨朱茵曾遇惡老師

而朱茵則十分肯定地說有遇過，且還印象深刻地憶述：「應該係2年班班主任，真係好惡，每個字都執得好正。例如要我哋寫自己嘅英文地址，細個邊識寫吖，所以唯有亂作啦，點知老師真係睇返我哋個地址逐個逐個去改，嗰次緊係「食蛋」啦。當時真係好驚佢，因為佢同時教埋音樂，你走音又鬧，唔唱又鬧，真係好驚㗎 ! 但係又因為佢咁，我哋個個都識寫英文地址囉。」

家怡聽後即笑稱朱茵就是拿著這個藍本來演繹冼老師，不過朱茵卻指：「佢仲惡啲，佢真係會拿著類似棍的物體嚟凶你，我哋而家都冇出呢一招啦。」

《反起跑線聯盟2》

反起跑線聯盟2丨「最」字正寫引討論
 
而對於《反起跑線聯盟2》第2集劇情中「最」字正寫問題深受大眾討論，家怡自言會執著，不過執著程度未去到極端，但會執著於筆劃，定要寫得整齊。

朱茵就坦言「朱茵本人唔執著」，因為她認為以前教的「最」字寫法更明意思，還指 :「雖然冼老師要跟劇本去教，但朱茵真係覺得係日取，日日取咪最囉。同埋因為我會咁樣解釋畀個女聽，我點樣叫佢記個最字呢，咪就係你日日取嗰樣嘢咪最愛囉。其實我都唔係好明點解會變咗而家咁寫。」

不過最後朱茵都補一句：「考試緊係跟老師啦 ! 不過都必須要話佢知我哋細個陣時呢個字係啱嘅。」而當遇著不太肯定的字或句語時，朱茵則會和囡囡一同問爸爸，全家一齊討論。

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