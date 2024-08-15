親子遊注意｜酒店房1常見用品比洗手盤馬桶更污糟　 專家：去旅行最好自備

【北上攻略/旅遊注意/親子遊/酒店衛生/房間陷阱/風筒/細菌】暑假適逢旅遊旺季，許多外遊旅客都會考慮到衛生問題，會自行攜毛巾、牙刷、拖鞋甚至熱水壺等物品。不過，一位專家研究指出，酒店有一常用物品細菌超多，比洗手盤馬桶更污糟，他建議盡量自備會更為安全！

酒店衛生｜被清潔人員忽視

根據外媒報道，一名毛髮學家Jacqui McIntosh研究發現，頭髮和頭皮中潛藏著許多不為人知的細菌。而酒店、民宿房間裡，風筒經常會被清潔人員忽視，成為細菌和病菌的溫床，並進一步危害毛囊健康。

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Jacqui McIntosh形容：「風筒比你們想像中的更髒！」這些未經清理的風筒中，累積不少灰塵和其他隠藏的污染物，簡直是細菌、霉菌的滋生地，若不慎使用藏汙納垢的風筒，不但不衛生，還會造成健康風險。她表示，「當這些討厭的微生物進入你的頭髮和頭皮時，會引發感染和刺激、破壞毛囊、以及減緩頭髮生長。」

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酒店衛生｜風筒內微生物或致頭皮發炎

除此之外，風筒裡被忽視的灰塵、黴菌和其他污染物，都是「頭皮的麻煩製造者」，不僅衛生欠佳，也可能讓許多人的頭皮發炎、孳生頭皮屑、導致暗沉、毛躁甚至掉髮。當風筒的進風口被雜物堵塞時，吹出的熱風會變得不穩定，讓頭髮某些區域過熱，使頭髮乾燥、變得脆弱，髮梢也容易分叉；若是吹風機過熱，還可能會燒傷頭皮。

Jacqui McIntosh指出，「被忽視的風筒就像一顆不定時炸彈，堆積在設備裡的碎屑會導致機體過熱，增加頭髮燒焦、頭皮燒傷的風險。」提醒旅客多加注意。

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