乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮返抵盧森堡曬豪宅　超大私人花園種滿蔬果自給自足

▲ 「乒乓嫲嫲」倪夏蓮返抵盧森堡曬超大私人花園，種滿蔬果自給自足。

【巴黎奧運/乒乓嫲嫲/倪夏蓮/盧森堡】巴黎奧運結束，一眾運動員陸續回國，「乒乓嫲嫲」倪夏蓮也在欣賞完奧運閉幕禮後，回到盧森堡的大宅。近日爆紅的她圈粉無數，社交平台粉絲數目暴增，私生活也受到大家關注，昨日（14日）倪夏蓮於小紅書上分享回到盧森堡後的生活影片，曝光了她的巨型私人花園。

乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮盧森堡大宅曝光 丈夫陪打乒乓兒子拔罐助賽前放鬆

乒乓嫲嫲倪夏蓮｜大宅私人花園曝光 面積有如小山頭

不時於社交平台分享生活點滴的倪夏蓮，早前已上載影片和照片，分享盧森堡大宅環境，家中掛上不少油畫，又有放置了頗為全面的運動器械。近日倪夏蓮再分享回家後打理植物的影片，影片中可見，屋外用於種植蔬果的私人花園相當大，面積如一個小山頭，而倪夏蓮種了不少蔬果，包括小紅茄、韭菜、黃瓜、雞毛菜等，片中的她也收割了不少已經成熟的蔬果。這種自給自足的寫意生活惹不少網民羨慕。

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乒乓嫲嫲倪夏蓮｜回應下屆奧運會否出戰

倪夏蓮在日前另一條片，回應了網民關於她會否參與下屆奧運的問題，她表示，今次已是她第6次參加奧運，當中已過了20多年的時間，下次能否再參與，「我不好說，也許是最後一次吧！」雖然未知下屆洛杉磯會否再見到她的身影，不過，倪夏蓮表示仍會鍛鍊身體，「未來4年，我覺得不確定因素有很多，對很多運動員都一樣，除了努力，也要保重，我覺得一切順其自然吧！」

乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎 曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女

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乒乓嫲嫲倪夏蓮｜奧運史上最年長乒乓球手

現年61歲的盧森堡乒乓球代表倪夏蓮，是奧運史上最年長的乒乓球手，她曾在1983年世錦賽代表中國獲得女團和混雙冠軍，後來移居歐洲代表盧森堡參賽，三次奪得歐錦賽女單冠軍。她37歲首次參加奧運，今次是第6次征戰。早前倪夏蓮對戰國家隊孫穎莎時，以0:4不敵對手，32強止步，但倪夏蓮在比賽時全程笑容滿面地盡力決戰，賽後又與教練丈夫擁吻，令她瞬間爆紅，獲封「乒乓嫲嫲」。

巴黎奧運｜61歲「乒乓嫲嫲」仔仔撞樣霍啟剛 倪夏蓮人氣急升粉絲數多過盧森堡人口

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